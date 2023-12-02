Как зарегистрировать новорожденного ребенка, если родители прописаны на оккупированной территории

Миллионы украинцев с востока Украины оказались далеко от дома из-за нападения России на Украину. Семьи, выехавшие с оккупированных территорий и зоны боевых действий, столкнулись с проблемой, что им нужно зарегистрировать новорожденных детей, но как это сделать, если их жилье осталось на неподконтрольной части Украины?

Регистрация места проживания ребенка, родители которого зарегистрированы на оккупированных территориях

Родители обязаны зарегистрировать место жительства младенца в течение трех месяцев со дня государственной регистрации его рождения. Вместе с тем, на период временной оккупации территории Украины адресом зарегистрированного места жительства ребенка считается адрес, по которому прописаны родители, или один из родителей, с которым проживает ребенок.

"Законодательством предусмотрено, что лицо может зарегистрировать свое место жительства только по одному адресу. Однако это не распространяется на лиц, прописанных на территориях, на которых ведутся боевые действия, или временно оккупированных территориях, включенных в перечень, утвержденный Минреинтеграцией, для которых не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации", - объясняет юрист.

Такие лица могут зарегистрировать место своего нового проживания без снятия с регистрации места своего предыдущего проживания и такая регистрация может быть осуществлена без внесения каких-либо отметок в паспорт гражданина Украины, изготовленного в форме книжечки.

Кроме того, такое лицо может и не изменять регистрацию своего местожительства на оккупированных территориях, а внести сведения о таком адресе в реестр территориального общества, которое совершило соответствующее регистрационное действие за пределами оккупированных территорий.

Внесение таких сведений осуществляется на основании одного из следующих документов:

документа, подтверждающего право на проживание в жилье, находящемся на оккупированных территориях (например, договор аренды жилья) или информации из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество о таком жилье

сведений об адресе зарегистрированного места жительства на оккупированных территориях внесенных в паспорт гражданина Украины, или другой документ, удостоверяющий личность

сведений об адресе зарегистрированного места жительства, внесенных в ведомственную информационную систему ДМС

Как осуществляется регистрация

"Регистрация места жительства ребенка осуществляется по желанию его родителей, зарегистрированных на оккупированных территориях, на основании письменного заявления в произвольной форме, которое подается в любой ЦНАП. Такая услуга является бесплатной", - говорит эксперт.

По этому заявлению сведения об адресе зарегистрированного места жительства ребенка на оккупированной территории вносятся в реестр территориальной общины работником органа регистрации на основании документов, подтверждающих сведения о регистрации его родителей на оккупированных территориях.

"В случае, когда место жительства родителей ребенка зарегистрировано по разным адресам, подается письменное заявление того родителя, с кем проживает ребенок. Кроме того, к заявлению прилагается паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей) и свидетельство о рождении ребенка", - говорит Тетеря.

Информация из реестра территориальной общины передается в ведомственную информационную систему ДМС в день выполнения регистрационного действия с последующей передачей соответствующей информации в Единый государственный демографический реестр. В ЦНАПе также можно получить выписку из реестра территориального общества, который подтвердит внесение соответствующих сведений.

Если подытожить, то в зависимости от необходимости родители могут выбрать один из следующих вариантов решения этого вопроса: