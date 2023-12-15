Як зареєструвати місце проживання, де ведуться бойові дії: інструкція

На територіях, де ведуть бойові дії, чи територіях України, які тимчасово окуповані РФ, все ще залишається певна кількість українців. Якщо їм потрібно зареєструвати своє місце проживання, для цього є спеціальна інструкція.
Як зареєструвати місце проживання на ТОТ, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram-каналі Омбудсмана Дмитра Лубінця.
Загалом людина може мати лише одне задеклароване/зареєстроване місце проживання. Проте виняток становлять люди, чиє місце проживання зареєстроване на тимчасово окупованій РФ території України чи на територіях, де ведуться бойові дії.
Щоб зареєструвати місце проживання, вам не потрібно:
Такі дані повинні міститися в реєстрі територіальної громади, де ви проживаєте.
Це можна зробити на підставі:
Якщо один із документів відсутній, внести дані про адресу проживання можна за допомогою:
Інфографіка: t.me/dmytro_lubinetzs
Це стосується всіх осіб, які ще не досягли 18-річного віку. Адреса проживання дитини в період тимчасової окупації - це зареєстрована/задекларована адреса проживання її батьків чи інших законних представників, чи одного з них, із яким проживає дитина.
Для внесення такої інформації потрібно:
Інфографіка: t.me/dmytro_lubinetzs
Вашу заяву та документи можуть не прийняти за двох обставин:
Коли ви виконаєте всі вимоги, можете звернутися до установи повторно.
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