Как зарегистрировать место жительства, где ведутся боевые действия: инструкция

Особенности регистрации места жительства

В общем, человек может иметь только одно задекларированное/зарегистрированное место жительства. Однако исключение составляют люди, место проживания которых зарегистрировано на временно оккупированной РФ территории Украины или на территориях, где ведутся боевые действия.

Чтобы зарегистрировать место жительства, вам не нужно:

﻿﻿﻿сниматься с регистрации по предыдущему месту жительства

﻿﻿﻿получать отметку в паспорте, изготовленном в форме книжечки

Внесение информации об адресе места жительства

Такие данные должны содержаться в реестре территориального общества, где вы проживаете.

Это можно сделать на основании:

документа, подтверждающего право на проживание в жилье, расположенном на определенных территориях, или информации из Государственного реестра вещевых

прав на недвижимое имущество о таком жилье

соответствующих сведений, внесенных в документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины

Если один из документов отсутствует, внести данные об адресе проживания можно с помощью:

﻿﻿Государственного реестра избирателей

ведомственной информационной системы ДМС

﻿﻿﻿единого государственного демографического реестра

﻿﻿﻿Государственный реестр актов гражданского состояния граждан

﻿﻿﻿единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах

Инфографика: t.me/dmytro_lubinetzs

Внесение сведений о ребенке

Это касается всех лиц, еще не достигших 18-летнего возраста. Адрес проживания ребенка в период временной оккупации - это зарегистрированный/задекларированный адрес проживания его родителей или других законных представителей или одного из них, с которым проживает ребенок.

Для внесения такой информации требуется:

при оформлении внутреннего/загранпаспорта необходимо обратиться в один из следующих органов: территориального органа/территориального подразделения ДМС; ЦОАУ или государственного предприятия, принадлежащего к сфере управления ДМС

во время декларирования или регистрации места жительства необходимо обратиться в соответствующий орган регистрации

законный представитель ребенка может обратиться в территориальный орган/территориальное подразделение ДМС

Инфографика: t.me/dmytro_lubinetzs

Отказ в принятии документов

Ваше заявление и документы могут не принять при двух обстоятельствах:

вы подали не все необходимые документы

оформление поданных документов не соответствует законодательству

Когда вы выполните все требования, можете обратиться в заведение повторно.