Как зарегистрировать место жительства, где ведутся боевые действия: инструкция

На территориях, где ведут боевые действия, или территориях Украины, временно оккупированных РФ, все еще остается определенное количество украинцев. Если им нужно зарегистрировать свое место жительства, для этого есть специальная инструкция.
Как зарегистрировать место жительства на ТОТ, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Telegram-канале Омбудсмана Дмитрия Лубинца.
В общем, человек может иметь только одно задекларированное/зарегистрированное место жительства. Однако исключение составляют люди, место проживания которых зарегистрировано на временно оккупированной РФ территории Украины или на территориях, где ведутся боевые действия.
Чтобы зарегистрировать место жительства, вам не нужно:
Такие данные должны содержаться в реестре территориального общества, где вы проживаете.
Это можно сделать на основании:
Если один из документов отсутствует, внести данные об адресе проживания можно с помощью:
Инфографика: t.me/dmytro_lubinetzs
Это касается всех лиц, еще не достигших 18-летнего возраста. Адрес проживания ребенка в период временной оккупации - это зарегистрированный/задекларированный адрес проживания его родителей или других законных представителей или одного из них, с которым проживает ребенок.
Для внесения такой информации требуется:
Инфографика: t.me/dmytro_lubinetzs
Ваше заявление и документы могут не принять при двух обстоятельствах:
Когда вы выполните все требования, можете обратиться в заведение повторно.
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