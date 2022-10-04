Як зараз живуть люди у модульному містечку у Львові: промовисті фото

У Львові мешканці модульного містечка у Стрийському парку зараз готуються до складної зими. Будиночки, в яких проживають переселенці, позбавлені власного житла через російських окупантів, не пристосовані до осінньо-зимового періоду - люди вже зіткнулися зі значними проблемами з настанням холодів.

Фото про умови життя переселенців у цьому модульному містечку опублікував 4 жовтня Іван Станіславський у своєму Facebook .

Містечко, встановлене на території Стрийського парку, складається з окремих блоків з житловими кімнатами, їдальнею та душовими з санвузлами. Людям доводиться переміщатися між цими блоками, виходячи на вулицю, що в холодну пору дуже некомфортно.

Модульне містечко у Стрийському парку Львова (фото: facebook.com/I.Stanislavsky)

У цьому модульному містечку знайшли тимчасовий прихисток сім'ї з дітьми переважно з Донецької області - загалом понад 300 людей.

Якщо влітку проживання тут виглядало як відпочинок у кемпінгу, то з настанням холодної пори побутові негаразди перетворюють життя на справжнє випробування, зазначає Станіславський.

Життя переселенців у модульному містечку в Стрийському парку восени стало схожим на челендж (фото: facebook.com/I.Stanislavsky)

"Блискавкою пробігти по вулиці в душову та назад, висушити білизну під дощем та впоратися з конденсатом всередині кімнати - такі щоденні завдання для кожного мешканця містечка", - пише він.

У коментарях до публікації автор фото уточнив, що це містечко у Стрийському парку Львова звела польська сторона практично за тиждень, і на момент побудови це "було вчасно та доречно", щоб у переселенців був дах над головою. Та додав, що починати готується до проблеми майбутніх холодів слід ще в теплу пору року.

Як восени живуть переселенці у модульному містечку у Стрийському парку (фото: facebook.com/I.Stanislavsky)