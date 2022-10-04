Як зараз живуть люди у модульному містечку у Львові: промовисті фото
У Львові мешканці модульного містечка у Стрийському парку зараз готуються до складної зими. Будиночки, в яких проживають переселенці, позбавлені власного житла через російських окупантів, не пристосовані до осінньо-зимового періоду - люди вже зіткнулися зі значними проблемами з настанням холодів.
Фото про умови життя переселенців у цьому модульному містечку опублікував 4 жовтня Іван Станіславський у своєму Facebook.
Містечко, встановлене на території Стрийського парку, складається з окремих блоків з житловими кімнатами, їдальнею та душовими з санвузлами. Людям доводиться переміщатися між цими блоками, виходячи на вулицю, що в холодну пору дуже некомфортно.
Модульне містечко у Стрийському парку Львова (фото: facebook.com/I.Stanislavsky)
У цьому модульному містечку знайшли тимчасовий прихисток сім'ї з дітьми переважно з Донецької області - загалом понад 300 людей.
Якщо влітку проживання тут виглядало як відпочинок у кемпінгу, то з настанням холодної пори побутові негаразди перетворюють життя на справжнє випробування, зазначає Станіславський.
Життя переселенців у модульному містечку в Стрийському парку восени стало схожим на челендж (фото: facebook.com/I.Stanislavsky)
"Блискавкою пробігти по вулиці в душову та назад, висушити білизну під дощем та впоратися з конденсатом всередині кімнати - такі щоденні завдання для кожного мешканця містечка", - пише він.
У коментарях до публікації автор фото уточнив, що це містечко у Стрийському парку Львова звела польська сторона практично за тиждень, і на момент побудови це "було вчасно та доречно", щоб у переселенців був дах над головою. Та додав, що починати готується до проблеми майбутніх холодів слід ще в теплу пору року.
Як восени живуть переселенці у модульному містечку у Стрийському парку (фото: facebook.com/I.Stanislavsky)
Звернемо увагу, що влада Львова вирішила виселити сім'ї з трьох модульних містечок і переселити в нове, "зимове" містечко, яке пристосоване до холодів. Йдеться про тисячі переселенців. Існуючі будиночки переформатують, ті, що стоять у Стрийському парку - демонтують, а інші залишаться до весни.
А також ми писали про те, що у Львові збудують унікальний кемп для переселенців.