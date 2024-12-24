Красунчик Джейк з "Шаленої п’ятниці": як сьогодні виглядає актор

Фільм "Шалена п’ятниця" став культовою комедією початку 2000-х, а Джейк, якого зіграв харизматичний актор Чад Майкл Мюррей, завоював серця мільйонів глядачок по всьому світу.

З часів прем’єри минуло понад 20 років. Як виглядає сьогодні актор, що свого часу став улюбленцем публіки? Дізнайтесь у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Свою кар'єру Мюррей почав у модельній індустрії. Лише через деякий час привабливий молодий чоловік опинився в кіно.

Прихильниці фільму "Шалена п'ятниця" відчували величезну заздрість до акторки Ліндсі Лохан, адже вона не тільки зображувала романтичні стосунки з Чадом на екрані, а й закрутила з ним роман у реальному житті.

Однак ці стосунки виявилися недовгими й ні до чого серйозного не призвели.

Ліндсі Лохан і Чад Майкл Мюррей (фото: Кіноріум)

У 2005 році Чад вперше одружився, але вже через рік знову опинився в списку завидних холостяків. Зараз актор одружений з актрисою Сарою Ремер, і у них двоє дітей.

Чад Майкл Мюррей з родиною (фото: instagram.com/rooeemer)

У плані кар'єри Мюррей, як і раніше, активно знімається, хоча видатних ролей у нього поки що небагато.

Чад Майкл Мюррей (фото: instagram.com/chadmichaelmurray)

Однак останніми роками його творчість стала більш помітною. У 2021 році на екрани вийшов фільм "Красивий, поганий, злий: початок", де актор втілив образ маніяка Теда Банді.

Потім він знявся в традиційній романтичній комедії "Ангел на Різдво". А вже у 2023-му році вийшов серіал "Перехрестя. Салліван" за його участі.

Чад Майкл Мюррей (фото: Кіноріум)