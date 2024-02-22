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Як зараз виглядають головні актори гангстерського трилера 90-х "Кримінальне чтиво"

Кадр з фільму "Кримінальне чтиво"
Автор: Юлія Любченко

"Кримінальне чтиво" став одним із найпопулярніших фільмів 90-х років, який розповідає історію життя гангстерів того часу.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило показати вам, як змінились головні актори культової кінострічки.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Кіноріум.

Брюс Вілліс 

Брюс Вілліс став справжньою легендою бойовиків та роками зберігав це амплуа. Його можна було побачити у багатьох фільмах, де він грає справжнього героя та рятівника. А роль у "Кримінальному чтиві" стала ледве не поштовхом для його творчого прогресу.

Актор має велику і дружню родину, яка підтримує його у важкі часи, оскільки зараз він має серйозні проблеми зі здоров’ям. На жаль, Брюс Вілліс був змушений завершити акторську кар’єру. 

Брюс Вілліс (фото: Кіноріум)

Брюс Вілліс (фото: instagram.com/brucewillisbw)

Ума Турман 

Ума Турман зіграла головну жіночу роль у "Кримінальному чтиві" та стала справжньою зіркою кінематографу. Її життя склалося досить вдало, а кар’єра успішною та багатогранною. 

Щодо особистого життя, акторка була заміжня двічі, обидва її чоловіки були пов'язані з кінематографом, а зараз Турман живе в цивільному шлюбі з третім чоловіком, виховуючи спільну дочку. 

Наразі Турман має приголомшливий вигляд та продовжує тішити фоловерів своїми творчими здобутками.

Ума Турман (фото: Кіноріум)

Ума Турман (фото: instagram.com/umathurman)

Джон Траволта 

Траволта увійшов до історії головною роллю у цій кінострічці. Також відомо, що зірка "Кримінального чтива" має  ще одну професію, - він пілот. У селебріті нараховується понад 1 тисяча годин нальоту, є ліцензія на пілотування та особистий Боїнг-707. 

Його життя не стало казкою після зіркової ролі, проте кар’єра подарувала Джону достатньо цікавих ролей. 

Джон Траволта (фото: Кіноріум)

Гарві Кейтель 

Гарві Кейтель став першою великою зіркою, що приєднався до фільмів Тарантіно - це було у 1992 році на знімальному майданчику картини "Скажені пси". У наступному фільмі Квентіна роль була меншою, але запам’ятали  її дуже добре. Гарві продовжує дуже активно зніматися, попри солідний вік.

Гарві Кейтель (фото: Кіноріум)

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