10 фільмів, які повернуть вашу віру в людяність
У світі, насиченому новинами про війну, конфлікти та несправедливість, кіноіндустрія продовжує пропонувати нам історії, які піднімають настрій та наповнюють серця надією.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало список найкращих 10 фільмів, згідно з рейтингом IMDb, які повертають віру в людство і нагадують нам про його шляхетність.
Зелена книга
Цей фільм, що ґрунтується на реальних подіях, розповідає про незвичайну дружбу між чорношкірим піаністом та його італійсько-американським водієм в епоху расизму в Америці 60-х років.
Життя прекрасне
У цій зворушливій історії про кохання та виживання батько вигадує неймовірні історії для свого сина, щоб захистити його від жахів нацистського концентраційного табору.
Кадр з фільму
Втеча з Шоушенка
Цей шедевр Френка Дарабонта показує, як дружба і надія можуть подолати найнеймовірніші труднощі, навіть у похмурих умовах.
Кадр з фільму
Достукатись до небес
У цій німецькій драмі ми бачимо, як звичайні люди здатні робити добрі справи та змінювати життя один одного на краще.
Кадр з фільму
Хоробре серце
Епічна історія Вільяма Уоллеса, зіграного Мелом Гібсоном, надихає глядачів боротися за свої права та свободу.
Ігри розуму
Фільм про геніального математика, який страждає від шизофренії, і його боротьбі за самоствердження та розуміння у світі, де він почувається чужим.
Кадр з фільму
Пам'ятай
Цей фільм Крістофера Нолана змушує задуматися про цінність пам'яті та значення кожного моменту в житті.
Кадр з фільму
Життя інших
Герої цього фільму, працівники штазі, зрештою обирають моральні принципи та людську гідність перед придушенням свободи.
Кадр з фільму
Король говорить!
Фільм розповідає про те, як король Георг VI долає свої страхи та невпевненість, щоб стати лідером, який надихає свій народ під час Другої світової війни.
Кадр з фільму
Жовтневе небо
У цій історії про простих людей, які намагаються знайти свій шлях у житті, ми бачимо, як зустрічі та випадковості можуть змінити долі назавжди.
Кадр з фільму
Ці фільми нагадують нам про те, що навіть у найважчі часи людський дух залишається непереможним, а доброта, любов та надія завжди долають зло.
Раніше ми повідомляли, скільки років фільмам "Гаррі Поттер", "Таксі", "Сам удома" та іншим.
Також читайте про 10 фільмів, які можна завантажити та дивитися навіть в укритті.