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10 фільмів, які повернуть вашу віру в людяність

Субота 17 лютого 2024 09:01
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10 фільмів, які повернуть вашу віру в людяність Найкращі добрі фільми про життя (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У світі, насиченому новинами про війну, конфлікти та несправедливість, кіноіндустрія продовжує пропонувати нам історії, які піднімають настрій та наповнюють серця надією.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало список найкращих 10 фільмів, згідно з рейтингом IMDb, які повертають віру в людство і нагадують нам про його шляхетність.

Зелена книга

Цей фільм, що ґрунтується на реальних подіях, розповідає про незвичайну дружбу між чорношкірим піаністом та його італійсько-американським водієм в епоху расизму в Америці 60-х років.

Життя прекрасне

У цій зворушливій історії про кохання та виживання батько вигадує неймовірні історії для свого сина, щоб захистити його від жахів нацистського концентраційного табору.

10 фільмів, які повернуть вашу віру в людяність

Кадр з фільму

Втеча з Шоушенка

Цей шедевр Френка Дарабонта показує, як дружба і надія можуть подолати найнеймовірніші труднощі, навіть у похмурих умовах.

10 фільмів, які повернуть вашу віру в людяність

Кадр з фільму

Достукатись до небес

У цій німецькій драмі ми бачимо, як звичайні люди здатні робити добрі справи та змінювати життя один одного на краще.

10 фільмів, які повернуть вашу віру в людяність

Кадр з фільму

Хоробре серце

Епічна історія Вільяма Уоллеса, зіграного Мелом Гібсоном, надихає глядачів боротися за свої права та свободу.

Ігри розуму

Фільм про геніального математика, який страждає від шизофренії, і його боротьбі за самоствердження та розуміння у світі, де він почувається чужим.

10 фільмів, які повернуть вашу віру в людяність

Кадр з фільму

Пам'ятай

Цей фільм Крістофера Нолана змушує задуматися про цінність пам'яті та значення кожного моменту в житті.

10 фільмів, які повернуть вашу віру в людяність

Кадр з фільму

Життя інших

Герої цього фільму, працівники штазі, зрештою обирають моральні принципи та людську гідність перед придушенням свободи.

10 фільмів, які повернуть вашу віру в людяність

Кадр з фільму

Король говорить!

Фільм розповідає про те, як король Георг VI долає свої страхи та невпевненість, щоб стати лідером, який надихає свій народ під час Другої світової війни.

10 фільмів, які повернуть вашу віру в людяність

Кадр з фільму

Жовтневе небо

У цій історії про простих людей, які намагаються знайти свій шлях у житті, ми бачимо, як зустрічі та випадковості можуть змінити долі назавжди.

10 фільмів, які повернуть вашу віру в людяність

Кадр з фільму

Ці фільми нагадують нам про те, що навіть у найважчі часи людський дух залишається непереможним, а доброта, любов та надія завжди долають зло.

Раніше ми повідомляли, скільки років фільмам "Гаррі Поттер", "Таксі", "Сам удома" та іншим.

Також читайте про 10 фільмів, які можна завантажити та дивитися навіть в укритті.

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