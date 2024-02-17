10 фільмів, які повернуть вашу віру в людяність

У світі, насиченому новинами про війну, конфлікти та несправедливість, кіноіндустрія продовжує пропонувати нам історії, які піднімають настрій та наповнюють серця надією.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало список найкращих 10 фільмів, згідно з рейтингом IMDb, які повертають віру в людство і нагадують нам про його шляхетність.

Зелена книга

Цей фільм, що ґрунтується на реальних подіях, розповідає про незвичайну дружбу між чорношкірим піаністом та його італійсько-американським водієм в епоху расизму в Америці 60-х років.

Життя прекрасне

У цій зворушливій історії про кохання та виживання батько вигадує неймовірні історії для свого сина, щоб захистити його від жахів нацистського концентраційного табору.

Кадр з фільму

Втеча з Шоушенка

Цей шедевр Френка Дарабонта показує, як дружба і надія можуть подолати найнеймовірніші труднощі, навіть у похмурих умовах.

Кадр з фільму

Достукатись до небес

У цій німецькій драмі ми бачимо, як звичайні люди здатні робити добрі справи та змінювати життя один одного на краще.

Кадр з фільму

Хоробре серце

Епічна історія Вільяма Уоллеса, зіграного Мелом Гібсоном, надихає глядачів боротися за свої права та свободу.

Ігри розуму

Фільм про геніального математика, який страждає від шизофренії, і його боротьбі за самоствердження та розуміння у світі, де він почувається чужим.

Кадр з фільму

Пам'ятай

Цей фільм Крістофера Нолана змушує задуматися про цінність пам'яті та значення кожного моменту в житті.

Кадр з фільму

Життя інших

Герої цього фільму, працівники штазі, зрештою обирають моральні принципи та людську гідність перед придушенням свободи.

Кадр з фільму

Король говорить!

Фільм розповідає про те, як король Георг VI долає свої страхи та невпевненість, щоб стати лідером, який надихає свій народ під час Другої світової війни.

Кадр з фільму

Жовтневе небо

У цій історії про простих людей, які намагаються знайти свій шлях у житті, ми бачимо, як зустрічі та випадковості можуть змінити долі назавжди.

Кадр з фільму

Ці фільми нагадують нам про те, що навіть у найважчі часи людський дух залишається непереможним, а доброта, любов та надія завжди долають зло.