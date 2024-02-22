Как сейчас выглядят главные актеры гангстерского триллера 90-х "Криминальное чтиво"

Брюс Уиллис

Брюс Уиллис стал настоящей легендой боевиков и годами сохранял это амплуа. Его можно увидеть во многих фильмах, где он играет настоящего героя и спасителя. А роль в "Криминальном чтиве" стала чуть ли не толчком для его творческого прогресса.

У актера большая и дружеская семья, которая поддерживает его в трудные времена, поскольку сейчас у него серьезные проблемы со здоровьем. К сожалению, Брюс Уиллис был вынужден завершить актерскую карьеру.

Брюс Уиллис (фото: Кинориум)

Брюс Уиллис (фото: instagram.com/brucewillisbw)

Ума Турман

Ума Турман сыграла главную женскую роль в "Криминальном чтиве" и стала настоящей звездой кинематографа. Ее жизнь сложилась довольно успешно, а карьера успешной и многогранной.

Относительно личной жизни, актриса была замужем дважды, оба ее мужа были связаны с кинематографом, а сейчас Турман живет в гражданском браке с третьим мужчиной, воспитывая общую дочь.

Сейчас Турман потрясающий вид и продолжает радовать фолловеров своими творческими достижениями.

Ума Турман (фото: Кинориум)

Ума Турман (фото: instagram.com/umathurman)

Джон Траволта

Траволта вошел в историю главной ролью в этой киноленте. Также известно, что звезда "Криминального чтива" имеет еще одну профессию - он пилот. В селебрите насчитывается более 1 тысячи часов налета, есть лицензия на пилотирование и личный Боинг-707.

Его жизнь не стала сказкой после звездной роли, но карьера подарила Джону достаточно интересных ролей.

Джон Траволта (фото: Кинориум)

Харви Кейтель

Харви Кейтель стал первой большой звездой, присоединившейся к фильмам Тарантино - это было в 1992 году на съемочной площадке картины "Бешеные псы". В следующем фильме Квентина роль была меньше, но запомнили ее очень хорошо. Гарви продолжает очень активно сниматься, несмотря на солидный возраст.

Харви Кейтель (фото: Кинориум)