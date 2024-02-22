Как сейчас выглядят главные актеры гангстерского триллера 90-х "Криминальное чтиво"
"Криминальное чтиво" стал одним из самых популярных фильмов 90-х годов, рассказывающих историю жизни гангстеров того времени.
РБК-Украина (проект Styler) решило показать вам, как сменились главные актеры культовой киноленты.
При подготовке материала были использованы источники: Кинориум.
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис стал настоящей легендой боевиков и годами сохранял это амплуа. Его можно увидеть во многих фильмах, где он играет настоящего героя и спасителя. А роль в "Криминальном чтиве" стала чуть ли не толчком для его творческого прогресса.
У актера большая и дружеская семья, которая поддерживает его в трудные времена, поскольку сейчас у него серьезные проблемы со здоровьем. К сожалению, Брюс Уиллис был вынужден завершить актерскую карьеру.
Брюс Уиллис (фото: Кинориум)
Брюс Уиллис (фото: instagram.com/brucewillisbw)
Ума Турман
Ума Турман сыграла главную женскую роль в "Криминальном чтиве" и стала настоящей звездой кинематографа. Ее жизнь сложилась довольно успешно, а карьера успешной и многогранной.
Относительно личной жизни, актриса была замужем дважды, оба ее мужа были связаны с кинематографом, а сейчас Турман живет в гражданском браке с третьим мужчиной, воспитывая общую дочь.
Сейчас Турман потрясающий вид и продолжает радовать фолловеров своими творческими достижениями.
Ума Турман (фото: Кинориум)
Ума Турман (фото: instagram.com/umathurman)
Джон Траволта
Траволта вошел в историю главной ролью в этой киноленте. Также известно, что звезда "Криминального чтива" имеет еще одну профессию - он пилот. В селебрите насчитывается более 1 тысячи часов налета, есть лицензия на пилотирование и личный Боинг-707.
Его жизнь не стала сказкой после звездной роли, но карьера подарила Джону достаточно интересных ролей.
Джон Траволта (фото: Кинориум)
Харви Кейтель
Харви Кейтель стал первой большой звездой, присоединившейся к фильмам Тарантино - это было в 1992 году на съемочной площадке картины "Бешеные псы". В следующем фильме Квентина роль была меньше, но запомнили ее очень хорошо. Гарви продолжает очень активно сниматься, несмотря на солидный возраст.
Харви Кейтель (фото: Кинориум)
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