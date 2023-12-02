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Маколей Калкін возз'єднався з екранною мамою з "Сам удома" через 30 років: легендарне фото

Субота 02 грудня 2023 18:26
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Маколей Калкін возз'єднався з екранною мамою з "Сам удома" через 30 років: легендарне фото Маколей Калкін і Кетрін О'Гара (кадр з фільму "Сам удома")
Автор: Іванна Пашкевич

Американський актор Маколей Калкін возз'єднався з екранною мамою з культового фільму "Сам удома" Кетрін О'Гарою на Алеї слави, розташованій у Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Зірка відвідала церемонію відкриття, щоб привітати колегу з увічненням його імені.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання E! News.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: офіційний акаунт E! News у соцмережі X (раніше Twitter), користувача iamchrissharp та peterjordan100.

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Актор з’явився на церемонії разом зі своєю обраницею Брендою Сонг та їхніми двома синами. Другий малюк з'явився на світ у березні цього року.

Підтримати Калкіна приїхала також актриса Кетрін О'Гара, яка зіграла у картині його маму.

Вони возз'єдналися через 30 років після виходу фільму "Сам удома 2".

"Маколей Калкін - один із головних героїв поп-культури останніх десятиліть. Він знявся в багатьох картинах, але "Сам удома" - серед найулюбленіших святкових фільмів у всьому світі", - заявила продюсерка Алеї слави Ана Мартінес.

Нагадаємо, 43-річний Маколейн Калкін дебютував у кіно, коли йому було всього 10 років.

Сюжет фільму "Сам удома" розгортається навколо багатодітної сім'ї, яка їде у Париж, залишивши одного зі своїх дітей.

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