Маколей Калкін возз'єднався з екранною мамою з "Сам удома" через 30 років: легендарне фото

Актор з’явився на церемонії разом зі своєю обраницею Брендою Сонг та їхніми двома синами. Другий малюк з'явився на світ у березні цього року.

Підтримати Калкіна приїхала також актриса Кетрін О'Гара, яка зіграла у картині його маму.

Вони возз'єдналися через 30 років після виходу фільму "Сам удома 2".

"Маколей Калкін - один із головних героїв поп-культури останніх десятиліть. Він знявся в багатьох картинах, але "Сам удома" - серед найулюбленіших святкових фільмів у всьому світі", - заявила продюсерка Алеї слави Ана Мартінес.

#MacaulayCulkin gets his star on the #HollywoodWalkofFame just in time for the holidays. pic.twitter.com/FT3ffwCbxA