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Как сейчас выглядят актеры любимого новогоднего фильма "Один дома" (фото)

Вторник 19 декабря 2023 22:34
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Как сейчас выглядят актеры любимого новогоднего фильма "Один дома" (фото) Как сейчас выглядят актеры "Один дома" (фото: Кинориум)
Автор: Юлия Любченко

Фильм "Один дома" считается не только самым популярным, но и культовым среди других новогодних историй. Несмотря на то, что комедию о мальчике, которого забыли дома на рождественские каникулы, сняли в 1990 году, миллионы фанатов и сейчас ежегодно пересматривают его.

А о том, как изменились главные герои любимого новогоднего фильма, рассказывает РБК-Украина (проект Styler), исследовав этот вопрос заранее.

Макколей Калкин

Актер, сыгравший главного героя Кевина Маккалистера - парня, которого забыли дома и он переносит зрителей в незабываемые приключения уже не тот. Сейчас Макколей Калкин настоящий сильный мужчина и звезда голливудских фильмов, который, кстати, недавно получил именное отличие на аллее звезд в Голливуде.

Как сейчас выглядят актеры любимого новогоднего фильма &quot;Один дома&quot; (фото)

Как изменились актеры фильма "Один дома" (фото Кинориум)

Как сейчас выглядят актеры любимого новогоднего фильма &quot;Один дома&quot; (фото)

Макколей Калкин сейчас (фото: instagram.com/culkamania)

Кэтрин О'Хара

Кэтрин О'Хара запомнилась нам ролью Кейт Маккаллистер, мамы Кевина. Сегодня актриса продолжает сниматься и выходить в свет. И следует сказать, что выглядит она довольно красиво. Кэтрин всегда выходит на публику улыбающейся и сияющей. Демонстрируя свою красоту и талант.

Как сейчас выглядят актеры любимого новогоднего фильма &quot;Один дома&quot; (фото)

Как изменились актеры фильма "Один дома" (фото Кинориум)

Как сейчас выглядят актеры любимого новогоднего фильма &quot;Один дома&quot; (фото)

Кэтрин О'Хара сейчас (фото: instagram.com/catherineoharas)

Джо Пеши

Джо Пеши, сыгравший горе-грабителя Гарри и сейчас хоть куда. Правда, в фильмах он снимается редко, но в 2019 году сыграл одну из главных ролей в криминальной драме Мартина Скорсезе "Ирландец".

Как сейчас выглядят актеры любимого новогоднего фильма &quot;Один дома&quot; (фото)

Как изменились актеры фильма "Один дома" (фото Кинориум)

Как сейчас выглядят актеры любимого новогоднего фильма &quot;Один дома&quot; (фото)

Джо Пеши сейчас (фото: instagram.com/joepesci)

Дэниел Стерн

Дэниел Стерн, сыгравший роль Марва после фильма, плотно связал свою жизнь не только с кино, но и с политикой - в 2016 году Стерн стал сенатором штата Калифорния. А еще он очень любит шутки, потому его считают комиком.

Как сейчас выглядят актеры любимого новогоднего фильма &quot;Один дома&quot; (фото)

Как изменились актеры фильма "Один дома" (фото Кинориум)

Как сейчас выглядят актеры любимого новогоднего фильма &quot;Один дома&quot; (фото)

Дэниел Стерн сейчас (фото: instagram.com/realdanielstern)

Девин Ретрей

Девин Ретрей исполнил роль старшего брата Кевина - Базза. За последние годы актер появлялся в таких фильмах и сериалах, как "Принц и я", "Закон и порядок", "Побочный эфек". И, кстати, он остался очень похожим на себя в детстве.

Как сейчас выглядят актеры любимого новогоднего фильма &quot;Один дома&quot; (фото)

Как изменились актеры фильма "Один дома" (фото Кинориум)

Как сейчас выглядят актеры любимого новогоднего фильма &quot;Один дома&quot; (фото)

Девин Рэтрей сейчас (фото: instagram.com/devinratray)

Джон Херт

Актер, сыгравший отца Кевина Маккалистера, умер в 2017 году от инфаркта. Он много снимался на телевидении и его можно увидеть в сериалах "Место преступления Майами", "Джек и Бобби", "Звездный крейсер Галактика" и других картинах.

Как сейчас выглядят актеры любимого новогоднего фильма &quot;Один дома&quot; (фото)

Как сейчас выглядят актеры любимого новогоднего фильма &quot;Один дома&quot; (фото)

Как изменились актеры фильма "Один дома" (фото Кинориум)

Ранее мы рассказывали о том, что Маколей Калкин воссоединился с экранной мамой из "Один дома".

Также читайте наш материал о 5 атмосферных фильмах для уставших от "Один дома".

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