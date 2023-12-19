Как сейчас выглядят актеры любимого новогоднего фильма "Один дома" (фото)
Фильм "Один дома" считается не только самым популярным, но и культовым среди других новогодних историй. Несмотря на то, что комедию о мальчике, которого забыли дома на рождественские каникулы, сняли в 1990 году, миллионы фанатов и сейчас ежегодно пересматривают его.
А о том, как изменились главные герои любимого новогоднего фильма, рассказывает РБК-Украина (проект Styler), исследовав этот вопрос заранее.
Макколей Калкин
Актер, сыгравший главного героя Кевина Маккалистера - парня, которого забыли дома и он переносит зрителей в незабываемые приключения уже не тот. Сейчас Макколей Калкин настоящий сильный мужчина и звезда голливудских фильмов, который, кстати, недавно получил именное отличие на аллее звезд в Голливуде.
Как изменились актеры фильма "Один дома" (фото Кинориум)
Макколей Калкин сейчас (фото: instagram.com/culkamania)
Кэтрин О'Хара
Кэтрин О'Хара запомнилась нам ролью Кейт Маккаллистер, мамы Кевина. Сегодня актриса продолжает сниматься и выходить в свет. И следует сказать, что выглядит она довольно красиво. Кэтрин всегда выходит на публику улыбающейся и сияющей. Демонстрируя свою красоту и талант.
Как изменились актеры фильма "Один дома" (фото Кинориум)
Кэтрин О'Хара сейчас (фото: instagram.com/catherineoharas)
Джо Пеши
Джо Пеши, сыгравший горе-грабителя Гарри и сейчас хоть куда. Правда, в фильмах он снимается редко, но в 2019 году сыграл одну из главных ролей в криминальной драме Мартина Скорсезе "Ирландец".
Как изменились актеры фильма "Один дома" (фото Кинориум)
Джо Пеши сейчас (фото: instagram.com/joepesci)
Дэниел Стерн
Дэниел Стерн, сыгравший роль Марва после фильма, плотно связал свою жизнь не только с кино, но и с политикой - в 2016 году Стерн стал сенатором штата Калифорния. А еще он очень любит шутки, потому его считают комиком.
Как изменились актеры фильма "Один дома" (фото Кинориум)
Дэниел Стерн сейчас (фото: instagram.com/realdanielstern)
Девин Ретрей
Девин Ретрей исполнил роль старшего брата Кевина - Базза. За последние годы актер появлялся в таких фильмах и сериалах, как "Принц и я", "Закон и порядок", "Побочный эфек". И, кстати, он остался очень похожим на себя в детстве.
Как изменились актеры фильма "Один дома" (фото Кинориум)
Девин Рэтрей сейчас (фото: instagram.com/devinratray)
Джон Херт
Актер, сыгравший отца Кевина Маккалистера, умер в 2017 году от инфаркта. Он много снимался на телевидении и его можно увидеть в сериалах "Место преступления Майами", "Джек и Бобби", "Звездный крейсер Галактика" и других картинах.
Как изменились актеры фильма "Один дома" (фото Кинориум)
Ранее мы рассказывали о том, что Маколей Калкин воссоединился с экранной мамой из "Один дома".
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