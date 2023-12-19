Как сейчас выглядят актеры любимого новогоднего фильма "Один дома" (фото)

Фильм "Один дома" считается не только самым популярным, но и культовым среди других новогодних историй. Несмотря на то, что комедию о мальчике, которого забыли дома на рождественские каникулы, сняли в 1990 году, миллионы фанатов и сейчас ежегодно пересматривают его.

А о том, как изменились главные герои любимого новогоднего фильма, рассказывает РБК-Украина (проект Styler), исследовав этот вопрос заранее.