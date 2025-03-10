Як зараз виглядає та живе Кевін Костнер - головний "тілоохоронець" Голлівуду (фото)

Біографія Кевіна Костнера

Кевін Костнер народився у січні 1955 року в Лінвуді, штаті Каліфорнія, у родині середнього класу. З юних років він захоплювався мистецтвом і спортом, активно беручи участь у шкільних заходах.

Університетську освіту здобував за спеціальністю маркетинг і фінанси, проте зустріч із актором Річардом Бертоном стала переломним моментом, що спонукала його присвятити себе кінематографу.

Кар'єра Костнера розпочалася з малопомітних ролей, поки режисер Лоуренс Касдан не запросив його знятися у фільмі "Сільверадо", що стало трампліном до справжнього успіху. Кадр з фільму "Сільверадо"

Незабаром він став одним із найзатребуваніших акторів Голлівуду, відомим своїм харизматичним виконанням ролей мужніх та принципових героїв.

1991 рік став особливо визначальним для зірки - після виходу стрічки "Робін Гуд: принц злодіїв" на нього чекала світова слава завдяки фільму "Тілоохоронець".

Один із останніх його масштабних проєктів - серіал "Йеллоустоун", де актор втілив образ глави сім’ї Даттон. Його гра отримала високу оцінку критиків, однак у 2023 році після п’яти сезонів Костнер вирішив покинути серіал.

Кар'єра режисера

Досягнувши вершини акторської кар’єри, Кевін не зупинився на цьому та вирішив реалізувати свою давню мрію - стати режисером. Його дебютна стрічка "Танцюючий з вовками", що вийшла у 1990 році, не лише підкорила глядачів, а й стала справжньою сенсацією в кіносвіті.

Фільм отримав сім премій "Оскар", що стало несподіваним і приголомшливим успіхом. Цей тріумф увійшов в історію Голлівуду, адже Костнер став одним із небагатьох режисерів-початківців, які здобули таке престижне визнання вже з першою роботою. Кевін Костнер (фото: instagram.com/KevinCostner)

Однак його подальший шлях у режисурі не був таким безхмарним. Наступний масштабний проєкт знаменитості - фільм "Листоноша", який вийшов у 1997 році, виявився провальним.

Стрічка зазнала нищівної критики і стала головним "героєм" антипремії "Золота малина", здобувши п'ять нагород у ключових номінаціях, що стало антирекордом для американського кіно.

Особисте життя

На початку 1990-х, перебуваючи на піку популярності, актор розлучився зі своєю першою дружиною, Сінді Сілвою, з якою прожив у шлюбі 16 років. У подружжя народилося троє дітей.

Цей період став для актора непростим - як у професійному, так і в особистому житті, що відобразилося на його кар'єрі.

Кевін Костнер з дітьми (фото: instagram.com/KevinCostner)

Після розлучення у 1996 році у Костнера народився позашлюбний син Ліам від актриси Бріджіт Руні. Попри спільну дитину, пара не стала будувати сім’ю разом.

На початку 2000-х, коли актор знову почав набирати обертів у кар'єрі, він познайомився з Крістін Баумгартнер. Кевін Костнер з Крістін Баумгартнер (фото: instagram.com/KevinCostner)

Їхній роман привів до весілля у 2004 році, після чого вони стали батьками трьох дітей. Подружжя вважалося одним із найміцніших у Голлівуді. Кевін Костнер з дітьми (фото: instagram.com/KevinCostner)

Однак у травні 2023 року стало відомо про їхнє розлучення після 18 років спільного життя. Причиною розриву Крістін назвала "непримиренні розбіжності".

Судовий процес завершився у вересні того ж року, і в результаті Баумгартнер отримала значну фінансову компенсацію, зокрема на юридичні витрати та аліменти.

Наприкінці 2023 року Кевін опинився в центрі уваги через чутки про роман із відомою співачкою Джуел Кілчер, більш відомою як Jewel. Пару неодноразово бачили разом на публічних заходах, проте офіційного підтвердження їхніх стосунків не було.

Також ширилися розмови про можливий роман актора з Рейні Кастанедою, яка молодша за нього на 40 років.

Як зараз живе Костнер

Лауреату премій "Золотий глобус", "Еммі" та "Оскар" вже 70 років. Він не планує завершувати кар'єру та продовжує активно працювати в кіноіндустрії.

Окрім цього, зірка займається музикою, виступаючи як вокаліст, гітарист і автор пісень у складі гурту Modern West.

Кевін Костнер (фото: instagram.com/KevinCostner)

У 2025 році на актора чекають три кінопрем'єри, а також запланований концертний тур разом із його гуртом. Схоже, що 70 років - зовсім не перешкода для активного творчого життя.

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