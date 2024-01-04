Суцільні руїни. Як зараз виглядає стадіон "Шахтар" у Донецьку, де приймали Єврокубки

У мережі показали, як зараз виглядає стадіон "Шахтар" у Донецьку. Саме тут однойменний футбольний клуб дебютував у Лізі чемпіонів. Однак після окупації Росії у 2014 році стадіон пустує та занепадає.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис співробітника "Шахтаря" Олега Баркова в X (Twitter).

Яким стадіон був до війни

Центральний стадіон "Шахтар" збудували ще у 1936 році в Донецьку.

15 жовтня 1995 року на стадіоні вбили тогочасного донецького авторитета Ахатя Брагіна. Після цього на стадіоні тимчасово облаштували радіоринок.

Проте вже у 2000 році його реконструювали. Загалом стадіон може вміщувати 31 718 людей.

До 2004 року "Шахтар" був домашньою ареною однойменного футбольного клубу. Коли він переїхав на стадіон "Олімпійський", на стадіоні грали "Шахтар-2", "Шахтар-3", молодіжна і юнацька (U-19) команди "Шахтаря".

Стадіон "Шахтар" у Донецьку до вторгнення Росії у 2014 році (фото: відкриті джерела)

Який вигляд стадіон має зараз

Після окупації Донецька у 2014 році стадіон пустує і зазнав руйнувань. На трибунах виросли дерева, деякі частини стадіону просто зламані.

Сьогодні там уже ніхто не грає.

"Те, що залишилося від легендарного стадіону Шахтар в Донецьку. Тут ФК "Шахтар" дебютував у ЛЧ, тут було багато перемог та емоцій, а я вперше побачив великий футбол. Звісно, зараз це - візитна картка окупації. Розруха та занепад", - написав Олег Барков.