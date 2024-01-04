Сплошные руины. Как сейчас выглядит стадион "Шахтер" в Донецке, где принимали Еврокубки: видео

В сети показали, как сейчас смотрится стадион "Шахтер" в Донецке. Именно здесь одноименный футбольный клуб дебютировал в Лиге чемпионов. Однако после оккупации России в 2014 году стадион пустует и приходит в упадок.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост сотрудника "Шахтера" Олега Баркова в X (Twitter).

Какой стадион был до войны

Центральный стадион "Шахтер" построили еще в 1936 году в Донецке.

15 октября 1995 года на стадионе убили тогдашнего донецкого авторитета Ахатя Брагина. После этого на стадионе временно обустроили радиорынок.

Однако уже в 2000 году его реконструировали. В общей сложности стадион может вмещать 31 718 человек.

До 2004 года "Шахтер" был домашней ареной одноименного футбольного клуба. Когда он переехал на стадион "Олимпийский", на стадионе играли "Шахтер-2", "Шахтер-3", молодежная и юношеская (U-19) команды "Шахтера".

Стадион "Шахтер" в Донецке до вторжения России в 2014 году (фото: открытые источники)

Как выглядит стадион сейчас

После оккупации Донецка в 2014 году стадион пустует и разрушился. На трибунах выросли деревья, некоторые части стадиона просто сломаны.

Сегодня там уже никто не играет.

"То, что осталось от легендарного стадиона Шахтер в Донецке. Здесь ФК "Шахтер" дебютировал в ЛЧ, здесь было много побед и эмоций, а я впервые увидел большой футбол. Конечно, сейчас это - визитная карточка оккупации. Разруха и упадок", - написал Олег Барков.