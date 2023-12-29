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Українська футболістка намагалася заїхати на територію РФ: що відомо (відео)

Україна, П'ятниця 29 грудня 2023 14:43
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Українська футболістка намагалася заїхати на територію РФ: що відомо (відео) Дар'я Кравець (фото: УАФ)
Автор: Юлія Гаюк

Українська футболістка Дар'я Кравець нібито намагалася заїхати на територію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сюжет пропагандистського російського телеканалу.

Що відомо

Сюжет розповідає про те, як у Росії перевіряють українців, які зараз приїжджають. У ньому раптово з'являється українська діюча футболістка збірної України Дар'я Кравець.

Дівчина розповідає, що їде до Росії грати у футбол. У кадрі немає жодних дат чи часу, аби перевірити правдивість репортажу.

Росіяни також перевірили її телефон і листування в месенджерах. Вони зазначили, що повідомлення є "підчищеними". Проте найцікавішим є те, що на контрольному пункті мають доступ до видалених листувань Дар'ї.

У них вона називає росіян "орками" та пише, що їде в Росію заробляти гроші для допомоги ЗСУ.

Далі пропагандисти розповідають про невідомого Максима з Полтави. У нього під час перевірки запитують, навіщо чоловік видалив Телеграм, а потім демонструють йому фотографії з його листувань.

Хто така Дар'я Кравець

Дівчина народилася в місті Красний Лиман у Донецькій області. Футбольну кар'єру розпочала в чернігівському "Спартаку".

У 2014 році виїхала до Росії, де підписала контракт з "Мордовочкою". Наступного року перейшла до "Зоркого", за який дебютувала 30 травня 2015 року.

У 2016 році переїхала до Казахстану, де підписала контракт з місцевим БІІК (Казигурт). У лютому 2019 року перейшла в ізраїльський клуб "Кір'ят-Гат", а вже влітку підписала контракт з французьким клубом "Реймс".

У 2010 році Дар'я дебютувала за дівочу збірну України WU-17 в переможному домашньому поєдинку першого відбіркового раунду чемпіонату Європи WU-17 проти Казахстану.

Вперше в складі збірної відзначилася голом 4 березня 2016 року на 84-й хвилині переможного (виїзного поєдинку чемпіонату УЄФА проти Албанії.

Відомо також, що Дар'я перебуває в стосунках із росіянкою.

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Скриншоти

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