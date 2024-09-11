Як зараз виглядає співачка Катерина Бужинська, якій нещодавно виповнилося 45 років (фото)

Катерина Бужинська - українська виконавиця, за плечима якої десятки пісень популярних пісень, участь у різноманітних заходах, отримання численних нагород.

РБК-Україна (проєкт Styler) детально розповідає, що відомо про життя 45-річної знаменитої українки: як вона виглядає та чим живе сьогодні.

Кар’єра

Уродженка російського міста Норильськ у 3-річному віці переїхала до Чернівців, звідки родом її мама. Спершу артистка виступала під прізвищем батька - Ящук, а пізніше взяла прізвище матері - Бужинська.

Творчий шлях Катерина розпочинала у дитячому ансамблі, в старшому віці брала участь у музичних програмах, а згодом вступила до музичного училища у Чернівцях.

Далі - почала перемагати у престижних українських пісенних конкурсах, брала участь у різноманітних заходах, а у 1998 році отримала Гран-прі на міжнародному фестивалі "Слов'янський базар-98", де виконала пісню "Приречена" на вірш Юрія Рибчинського та музику Сержа Лами.

Бужинська, як відомо, співпрацює з Рибчинським та композитором Олександром Злотником і після перемоги на "Слов'янському базарі". Серед їхніх спільних музичних доробків такі хіти: "Лід", "Романсеро", "Непокірна" та інші.

Катерина Бужинська зараз (Фото: instagram.com/buzhynska)

У 2000 році співачка закінчила Київське музичне училище та отримала диплом за спеціальністю Артист естради. У 2001-му - стала першою представницею України на фестивалі в Сан-Ремо, де заспівала пісню "Україна".

Після цього роки активної кар'єри Катерини продовжувалися: вона випускала композиції різноманітними мовами, у тому числі українською, російською, англійською, італійською, іспанською, болгарською та навіть івритом.

Благодійність і повномасштабна війна

Бужинська активно долучається до благодійних заходів ще з 2014 року, і не припинила це робити й з початком повномасштабної війни. За активну громадянську позицію вона отримала низку державних нагород, а також у 2015 році вже народну артистку України призначили на посаду президента благодійної організації "Відродження Прикарпаття".

У квітні наступного року зірка отримала найвищу нагороду волонтера - Орден "Єдність та воля", а у травні 2017 виконавиця була нагороджена орденом Берегиня України від міжнародного проєкту "Я - Україна".

Особисте життя

Що стосується теми справ сердечних, то першим чоловіком виконавиці був український продюсер Юрій Квеленков, з яким вони розлучилися. Потім зірка мала цивільні стосунки з Володимиром Ростуновим, а у квітні 2014 року вона вийшла заміж за свого нинішнього обранця - Дімітара Стойчева.

У шлюбі у пари народилася двійня - Дмитро та Катерина. Також від попередніх стосунків Бужинська має старшу доньку Олену.

Співачка з дітьми (Фото: instagram.com/buzhynska)

Соцмережі

За сторінкою співачки в Instagram стежать понад 140 тисяч підписників. У блозі вона ділиться інформацією щодо випуску нових хітів, публікує теплі домашні фото, а також показує звіти з благодійних виступів.

Окрім того, на її сторінці можна знайти кадри з колегами, знімки з відпочинку чи яскравих фотосесій.

У Instagram Бужинська продовжує нагадувати світові про повномасштабну війну та присвячувати теплі пости рідній країні.

"Незважаючи на повітряні тривоги, вдома - найкраще! Україна - моя любов", - писала Бужинська в одній з публікацій.

Соцмережі Катерини (Фото: instagram.com/buzhynska)