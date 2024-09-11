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Як зараз виглядає співачка Катерина Бужинська, якій нещодавно виповнилося 45 років (фото)

Середа 11 вересня 2024 08:15
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Як зараз виглядає співачка Катерина Бужинська, якій нещодавно виповнилося 45 років (фото) Катерина Бужинська (Фото: instagram.com/buzhynska)
Автор: Любов Блажко

Катерина Бужинська - українська виконавиця, за плечима якої десятки пісень популярних пісень, участь у різноманітних заходах, отримання численних нагород.

РБК-Україна (проєкт Styler) детально розповідає, що відомо про життя 45-річної знаменитої українки: як вона виглядає та чим живе сьогодні.

Кар’єра

Уродженка російського міста Норильськ у 3-річному віці переїхала до Чернівців, звідки родом її мама. Спершу артистка виступала під прізвищем батька - Ящук, а пізніше взяла прізвище матері - Бужинська.

Творчий шлях Катерина розпочинала у дитячому ансамблі, в старшому віці брала участь у музичних програмах, а згодом вступила до музичного училища у Чернівцях.

Далі - почала перемагати у престижних українських пісенних конкурсах, брала участь у різноманітних заходах, а у 1998 році отримала Гран-прі на міжнародному фестивалі "Слов'янський базар-98", де виконала пісню "Приречена" на вірш Юрія Рибчинського та музику Сержа Лами.

Бужинська, як відомо, співпрацює з Рибчинським та композитором Олександром Злотником і після перемоги на "Слов'янському базарі". Серед їхніх спільних музичних доробків такі хіти: "Лід", "Романсеро", "Непокірна" та інші.

Як зараз виглядає співачка Катерина Бужинська, якій нещодавно виповнилося 45 років (фото)Як зараз виглядає співачка Катерина Бужинська, якій нещодавно виповнилося 45 років (фото)Як зараз виглядає співачка Катерина Бужинська, якій нещодавно виповнилося 45 років (фото)Катерина Бужинська зараз (Фото: instagram.com/buzhynska)

У 2000 році співачка закінчила Київське музичне училище та отримала диплом за спеціальністю Артист естради. У 2001-му - стала першою представницею України на фестивалі в Сан-Ремо, де заспівала пісню "Україна".

Після цього роки активної кар'єри Катерини продовжувалися: вона випускала композиції різноманітними мовами, у тому числі українською, російською, англійською, італійською, іспанською, болгарською та навіть івритом.

Благодійність і повномасштабна війна

Бужинська активно долучається до благодійних заходів ще з 2014 року, і не припинила це робити й з початком повномасштабної війни. За активну громадянську позицію вона отримала низку державних нагород, а також у 2015 році вже народну артистку України призначили на посаду президента благодійної організації "Відродження Прикарпаття".

У квітні наступного року зірка отримала найвищу нагороду волонтера - Орден "Єдність та воля", а у травні 2017 виконавиця була нагороджена орденом Берегиня України від міжнародного проєкту "Я - Україна".

Особисте життя

Що стосується теми справ сердечних, то першим чоловіком виконавиці був український продюсер Юрій Квеленков, з яким вони розлучилися. Потім зірка мала цивільні стосунки з Володимиром Ростуновим, а у квітні 2014 року вона вийшла заміж за свого нинішнього обранця - Дімітара Стойчева.

У шлюбі у пари народилася двійня - Дмитро та Катерина. Також від попередніх стосунків Бужинська має старшу доньку Олену.

Як зараз виглядає співачка Катерина Бужинська, якій нещодавно виповнилося 45 років (фото)Співачка з дітьми (Фото: instagram.com/buzhynska)

Соцмережі

За сторінкою співачки в Instagram стежать понад 140 тисяч підписників. У блозі вона ділиться інформацією щодо випуску нових хітів, публікує теплі домашні фото, а також показує звіти з благодійних виступів.

Окрім того, на її сторінці можна знайти кадри з колегами, знімки з відпочинку чи яскравих фотосесій.

У Instagram Бужинська продовжує нагадувати світові про повномасштабну війну та присвячувати теплі пости рідній країні.

"Незважаючи на повітряні тривоги, вдома - найкраще! Україна - моя любов", - писала Бужинська в одній з публікацій.

Як зараз виглядає співачка Катерина Бужинська, якій нещодавно виповнилося 45 років (фото)Як зараз виглядає співачка Катерина Бужинська, якій нещодавно виповнилося 45 років (фото)Як зараз виглядає співачка Катерина Бужинська, якій нещодавно виповнилося 45 років (фото)Як зараз виглядає співачка Катерина Бужинська, якій нещодавно виповнилося 45 років (фото)Соцмережі Катерини (Фото: instagram.com/buzhynska)

Раніше Катерина "вмазала" зрадниці Ані Лорак.

Тим часом українці лютують через раптовий вчинок Олега Винника, який вирішив повернутися в шоубізнес.

Для написання матеріалу були використані джерела: публікації Бужинської з її сторінки Instagram, інформація про неї з Wikipedia.

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