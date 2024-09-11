Как сейчас выглядит певица Екатерина Бужинская, которой недавно исполнилось 45 лет (фото)

Екатерина Бужинская - украинская исполнительница, за плечами которой десятки песен популярных песен, участие в различных мероприятиях, получение многочисленных наград.

РБК-Украина (проект Styler) подробно рассказывает, что известно о жизни 45-летней знаменитой украинки: как она выглядит и чем живет сегодня.

Карьера

Уроженка российского города Норильск в 3-летнем возрасте переехала в Черновцы, откуда родом ее мама. Сначала артистка выступала под фамилией отца - Ящук, а позже взяла фамилию матери - Бужинская.

Творческий путь Екатерина начинала в детском ансамбле, в старшем возрасте принимала участие в музыкальных программах, а затем поступила в музыкальное училище в Черновцах.

Далее - начала побеждать в престижных украинских песенных конкурсах, принимала участие в различных мероприятиях, а в 1998 году получила Гран-при на международном фестивале "Славянский базар-98", где исполнила песню "Приречена" на стихи Юрия Рыбчинского и музыку Сержа Ламы.

Бужинская, как известно, сотрудничает с Рыбчинским и композитором Александром Злотником и после победы на "Славянском базаре". Среди их совместных музыкальных наработок такие хиты: "Лед", "Романсеро", "Непокорная" и другие.

Екатерина Бужинская сейчас (Фото: instagram.com/buzhynska)

В 2000 году певица окончила Киевское музыкальное училище и получила диплом по специальности "Артист эстрады". В 2001-м стала первой представительницей Украины на фестивале в Сан-Ремо, где спела песню "Україна".

После этого годы активной карьеры Екатерины продолжались: она выпускала композиции на разных языках, в том числе на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, болгарском и даже иврите.

Благотворительность и полномасштабная война

Бужинская активно приобщается к благотворительным мероприятиям еще с 2014 года, и не прекратила это делать и с началом полномасштабной войны. За активную гражданскую позицию она получила ряд государственных наград, а также в 2015 году уже народную артистку Украины назначили на пост президента благотворительной организации "Возрождение Прикарпатья".

В апреле следующего года звезда получила высшую награду волонтера - Орден "Единство и воля", а в мае 2017 года исполнительница была награждена орденом Берегиня Украины от международного проекта "Я - Україна".

Личная жизнь

Что касается темы дел сердечных, то первым мужем исполнительницы был украинский продюсер Юрий Квеленков, с которым они расстались. Затем звезда имела гражданские отношения с Владимиром Ростуновым, а в апреле 2014 года она вышла замуж за своего нынешнего избранника - Димитара Стойчева.

В браке у пары родилась двойня - Дмитрий и Екатерина. Также от предыдущих отношений у Бужинской есть старшая дочь Елена.

Певица с детьми (Фото: instagram.com/buzhynska)

Соцсети

За страницей певицы в Instagram следят более 140 тысяч подписчиков. В блоге она делится информацией о выпуске новых хитов, публикует теплые домашние фото, а также показывает отчеты с благотворительных выступлений.

Кроме того, на ее странице можно найти кадры с коллегами, снимки с отдыха или ярких фотосессий.

В Instagram Бужинская продолжает напоминать миру о полномасштабной войне и посвящать теплые посты родной стране.

"Несмотря на воздушные тревоги, дома - лучше всего! Украина - моя любовь", - писала Бужинская в одной из публикаций.

Соцсети Екатерины (Фото: instagram.com/buzhynska)