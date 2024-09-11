ua en ru
Ср, 11 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как сейчас выглядит певица Екатерина Бужинская, которой недавно исполнилось 45 лет (фото)

Среда 11 сентября 2024 08:15
UA EN RU
Как сейчас выглядит певица Екатерина Бужинская, которой недавно исполнилось 45 лет (фото) Екатерина Бужинская (Фото: instagram.com/buzhynska)
Автор: Любовь Блажко

Екатерина Бужинская - украинская исполнительница, за плечами которой десятки песен популярных песен, участие в различных мероприятиях, получение многочисленных наград.

РБК-Украина (проект Styler) подробно рассказывает, что известно о жизни 45-летней знаменитой украинки: как она выглядит и чем живет сегодня.

Карьера

Уроженка российского города Норильск в 3-летнем возрасте переехала в Черновцы, откуда родом ее мама. Сначала артистка выступала под фамилией отца - Ящук, а позже взяла фамилию матери - Бужинская.

Творческий путь Екатерина начинала в детском ансамбле, в старшем возрасте принимала участие в музыкальных программах, а затем поступила в музыкальное училище в Черновцах.

Далее - начала побеждать в престижных украинских песенных конкурсах, принимала участие в различных мероприятиях, а в 1998 году получила Гран-при на международном фестивале "Славянский базар-98", где исполнила песню "Приречена" на стихи Юрия Рыбчинского и музыку Сержа Ламы.

Бужинская, как известно, сотрудничает с Рыбчинским и композитором Александром Злотником и после победы на "Славянском базаре". Среди их совместных музыкальных наработок такие хиты: "Лед", "Романсеро", "Непокорная" и другие.

Как сейчас выглядит певица Екатерина Бужинская, которой недавно исполнилось 45 лет (фото)Как сейчас выглядит певица Екатерина Бужинская, которой недавно исполнилось 45 лет (фото)Как сейчас выглядит певица Екатерина Бужинская, которой недавно исполнилось 45 лет (фото)Екатерина Бужинская сейчас (Фото: instagram.com/buzhynska)

В 2000 году певица окончила Киевское музыкальное училище и получила диплом по специальности "Артист эстрады". В 2001-м стала первой представительницей Украины на фестивале в Сан-Ремо, где спела песню "Україна".

После этого годы активной карьеры Екатерины продолжались: она выпускала композиции на разных языках, в том числе на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, болгарском и даже иврите.

Благотворительность и полномасштабная война

Бужинская активно приобщается к благотворительным мероприятиям еще с 2014 года, и не прекратила это делать и с началом полномасштабной войны. За активную гражданскую позицию она получила ряд государственных наград, а также в 2015 году уже народную артистку Украины назначили на пост президента благотворительной организации "Возрождение Прикарпатья".

В апреле следующего года звезда получила высшую награду волонтера - Орден "Единство и воля", а в мае 2017 года исполнительница была награждена орденом Берегиня Украины от международного проекта "Я - Україна".

Личная жизнь

Что касается темы дел сердечных, то первым мужем исполнительницы был украинский продюсер Юрий Квеленков, с которым они расстались. Затем звезда имела гражданские отношения с Владимиром Ростуновым, а в апреле 2014 года она вышла замуж за своего нынешнего избранника - Димитара Стойчева.

В браке у пары родилась двойня - Дмитрий и Екатерина. Также от предыдущих отношений у Бужинской есть старшая дочь Елена.

Как сейчас выглядит певица Екатерина Бужинская, которой недавно исполнилось 45 лет (фото)Певица с детьми (Фото: instagram.com/buzhynska)

Соцсети

За страницей певицы в Instagram следят более 140 тысяч подписчиков. В блоге она делится информацией о выпуске новых хитов, публикует теплые домашние фото, а также показывает отчеты с благотворительных выступлений.

Кроме того, на ее странице можно найти кадры с коллегами, снимки с отдыха или ярких фотосессий.

В Instagram Бужинская продолжает напоминать миру о полномасштабной войне и посвящать теплые посты родной стране.

"Несмотря на воздушные тревоги, дома - лучше всего! Украина - моя любовь", - писала Бужинская в одной из публикаций.

Как сейчас выглядит певица Екатерина Бужинская, которой недавно исполнилось 45 лет (фото)Как сейчас выглядит певица Екатерина Бужинская, которой недавно исполнилось 45 лет (фото)Как сейчас выглядит певица Екатерина Бужинская, которой недавно исполнилось 45 лет (фото)Как сейчас выглядит певица Екатерина Бужинская, которой недавно исполнилось 45 лет (фото)Соцсети Екатерины (Фото: instagram.com/buzhynska)

Ранее Екатерина "вмазала" предательнице Ани Лорак.

Тем временем украинцы лютуют из-за внезапного поступка Олега Винника, который решил вернуться в шоу-бизнес.

Для написания материала были использованы источники: публикации Бужинской с ее страницы Instagram, информация о ней из Wikipedia.

Читайте РБК-Украина в Google News
Екатерина Бужинская Звезды шоу-бизнеса Певцы
NEWS
Харрис - Трампу: вы думаете, что дружите с Путиным, но он бы вас съел на обед
Харрис - Трампу: вы думаете, что дружите с Путиным, но он бы вас съел на обед