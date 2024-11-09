Як зараз виглядає невиліковно хворий Брюс Вілліс: з'явилися нові фото актора

Брюс Вілліс зараз

Фото були зроблені, коли Брюс зібрався на прогулянку та каву разом зі своїм другом. Це відбувалося у Санта-Моніці, Каліфорнія. На знімках видно, як Брюс сидить на пасажирському сидінні чорного автомобіля, дивиться у вікно та тримається за дверцята машини.

Що стосується стану селебриті, то ЗМІ раніше повідомляли, що на тлі хвороби його здоров'я погіршилося.

Що кажуть рідні актора

Донька знаменитості Румер Вілліс нещодавно поділилася теплими словами про батька. Вона не приховує, що відчуває велику гордість за їхню родину, яка протистоїть цій ситуації та підвищує обізнаність суспільства щодо такого захворювання, як лобово-скронева деменція.

Румер також зазначала, що її батько "приносить багато радості й любові своїм онукам". Родина відкрито говорить про хворобу Брюса, адже бачить у цьому можливість підтримати тих, хто зіткнувся з подібним.

Наприклад, Емма Хемінг, нинішня дружина актора, раніше наголошувала на важливості чесного спілкування з маленькими дітьми на різні теми, у тому числі і про це захворювання.

Брюс Вілліс (фото: instagram.com/brucewillisbw)

Нагадаємо, 69-річний Брюс Вілліс найбільше відомий за фільмами "Міцний горішок", "Останній бойскаут", "12 мавп", "П'ятий елемент", "Армагеддон", "Шосте чуття", "Місто гріхів" та іншими.

Зі своєю нинішньою коханою, британською моделлю та акторкою Еммою Хемінг, він одружився у березні 2009 року. У квітні 2012 у них народилася донька Мейбл Рей - перша у їхньому шлюбі та четверта дитина для Вілліса. Через три роки у пари також народилася ще одна донька, яку вони назвали Евелін.