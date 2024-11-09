Как сейчас выглядит неизлечимо больной Брюс Уиллис: появились новые фото актера

Брюс Уиллис сейчас

Фотографии были сделаны, когда Брюс собрался на прогулку и кофе вместе со своим другом. Это происходило в Санта-Монике, Калифорния. На снимках видно, как Брюс сидит на пассажирском сиденье черного автомобиля, смотрит в окно и держится за дверцу машины.

Что касается состояния селебрити, то СМИ ранее сообщали, что на фоне болезни его здоровье ухудшилось.

Что говорят родные актера

Дочь знаменитости Румер Уиллис недавно поделилась теплыми словами об отце. Она не скрывает, что испытывает большую гордость за их семью, которая противостоит этой ситуации и повышает осведомленность общества о таком заболевании, как лобно-височная деменция.

Румер также отмечала, что ее отец "приносит много радости и любви своим внукам". Семья открыто говорит о болезни Брюса, ведь видит в этом возможность поддержать тех, кто столкнулся с подобным.

Например, Эмма Хеминг, нынешняя жена актера, ранее отмечала важность честного общения с маленькими детьми на разные темы, в том числе и об этом заболевании.

Брюс Уиллис (фото: instagram.com/brucewillisbw)

Напомним, 69-летний Брюс Уиллис больше всего известен по фильмам "Крепкий орешек", "Последний бойскаут", "12 обезьян", "Пятый элемент", "Армагеддон", "Шестое увство", "Город грехов" и других.

На своей нынешней любимой, британской модели и актрисе Эмме Хеминг, он женился в марте 2009 года. В апреле 2012 года у них родилась дочь Мэйбл Рэй - первый в их браке и четвертый ребенок для Уиллиса. Спустя три года у пары родилась еще одна дочь, которую они назвали Эвелин.