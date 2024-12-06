Як сьогодні виглядає зірка "Титаніка" Кейт Вінслет, яка відмовилася від соцмереж і згадувала про Україну

Кейт Вінслет - популярна англійська акторка, яка зіграла Розу у легендарному "Титаніку" . Сьогодні їй 49 років, і вона залишається такою ж харизматичною красунею.

Що відомо про життя зірки та як вона виглядає сьогодні, читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Кар’єра Кейт Вінслет

Майбутня зірка виросла в сім’ї Роджера Вінслета і Саллі Бріджес - спадкових акторів. Проте вони не були зірковими, адже в проміжках між ролями шукали собі інші підробітки. Сестри Кейт, Бет Вінслет і Ганна Вінслет, також обрали акторство. А сама вона із дитинства відчула потяг до сцени і вже в 11 років почала вивчати основи акторської майстерності у школі.

Перший досвід у акторстві зірка отримала у 12 років, коли знялася у рекламі. У 1991 році вона зіграла епізодичну роль у телесеріалі "Темний час року", а також час від часу з’являлася на сцені у театрі.

Першою знаковою роботою для Кейт стала роль Джульєт Гальм у трилері "Небесні створіння". Далі вона з’явилася у мелодрамі "Розум і почуття", за яку отримала номінацію на "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану.

Вінслет знялася в безлічі стрічок, які стали популярними (фото: Кінорум) Вінслет знялася в безлічі стрічок, які стали популярними (фото: Кінорум)

Світова слава прийшла до Вінслет після головної ролі у фільмі-катастрофі Джеймса Кемерона "Титанік" (1997). У ньому Вінслет зіграла красуню-аристократку Розу, яка закохалася у простого хлопця Джека (Леонардо Ді Капріо). Їхня романтична історія розгортається на борту зловісного лайнера. Картина стала найкасовішою в історії (до виходу "Аватара") та завоювала 11 "Оскарів".

Кейт Вінслет у фільмі "Титанік" зіграла з Леонардо Ді Капріо (фото: Кінорум) Кейт Вінслет у фільмі "Титанік" зіграла з Леонардо Ді Капріо (фото: Кінорум) Кейт Вінслет у фільмі "Титанік" зіграла з Леонардо Ді Капріо (фото: Кінорум)

Після шаленого успіху Кейт стала обирати все цікавіші кінороботи та несподівані образи. Наприклад, вона відмовилася від ролей у мелодрамах "Закоханий Шекспір" і "Анна і король", але погодилася працювати у кількох малобюджетних картинах, як-от "Священний дим".

У 2004 році акторка зіграла яскраву роль у мелодрамі Мішеля Гондрі "Вічне сяйво чистого розуму". Роль Клементини принесла їй четверту номінацію на "Оскар", а також номінації на BAFTA та "Золотий глобус".

У 2011 році Кейт зіграла головну роль у телесеріалі "Мілдред Пірс", прем’єра якого відбулася на HBO. Серіал став ремейком однойменного фільму 1945 року. Подальші кінопроєкти зірки включають "Зараза" Стівена Содерберга, "Різанину" Романа Полянського та інші.

У листопаді 2012 року Вінслет нагородили орденом Британської імперії за заслуги в кінематографі. Нагороду їй вручила сама королева Єлизавета II, життя якої обірвалося у вересні 2022 року.

Вінслет має багатомільйонну армію прихильників (фото: Кінорум) Акторці сьогодні 49 років (фото: Кінорум)

Життя Кейт Вінслет сьогодні

Зірка продовжує активну професійну діяльність, дивує шанувальників яскравими ролями та ефектними фотосесіями.

Кейт відмовилася від соцмереж, заявляючи, що "це беззмістовне заняття". Акторка закликає захищати дітей від впливу соціальних мереж, адже вони, за її словами, викликають негативні наслідки і змушують людей прагнути ідеальності.

Крім того, Вінслет нещодавно показала свою позицію щодо війни в Україні, заявивши про сміливість українців. У новому фільмі, де вона зіграла фотографку та журналістку часів Другої світової війни Лі Міллер, Кейт з’явилася без макіяжу та потім в інтер'ю зробила заяву:

"Це - не сміливість. Я не колишня керівниця пошти, яка бореться за справедливість. І я не в Україні. Я виконую роботу, яка для мене важлива".

Як Кейт Вінслет виглядає сьогодні (фото: instagram.com/portermagazine)

Як Кейт Вінслет виглядає сьогодні (фото: instagram.com/portermagazine) Як Кейт Вінслет виглядає сьогодні (фото: instagram.com/portermagazine) Як Кейт Вінслет виглядає сьогодні (фото: instagram.com/portermagazine)