UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як зараз виглядає красуня Баффі з серіалу про винищувачку вампірів (фото)

Сара Мішель Геллер (фото: кадр із серіалу)
Автор: Іванна Пашкевич

Сара Мішель Геллар була однією з найпопулярніших актрис 2000-х років, прославившись своїми яскравими ролями в таких проєктах, як "Двійник", "Божевільні", "Теорія великого вибуху", "Секс і місто", і, звісно, "Баффі - винищувачка вампірів".

Пройшло багато років, де ж зараз зірка? Розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Як виглядає і чим зараз займається Сара Мішель Геллар

Свого часу популярні журнали часто включали її до списків найкрасивіших жінок світу, а її романтичні стосунки зі знаменитими особистостями привертали багато уваги. Особливо широко обговорювався її шлюб із Фредді Принцом-молодшим.

Сара Мішель легко справлялася як з комедійними, так і з драматичними ролями, хоча вона зізнавалася, що найбільше любить комедійні. За ними ж глядачі її запам'ятали найбільше.

Сара Мішель Геллер (фото: кадр із серіалу "Баффі - переможниця вампірів")

Зараз акторці 47 років. Останнім часом вона рідше з'являється в ЗМІ, ведучи тихе, спокійне сімейне життя, займаючись вихованням двох дітей. Зірка рідко бере участь у зйомках.

Приблизно раз на рік Сара може дозволити собі знятися у новому проєкті, але вони вже не приносять їй колишньої слави.

Артистка активно займається громадською діяльністю, керуючи кількома благодійними програмами. Її зовнішністю, як і раніше, захоплюються фани.

Сара Мішель Геллер (фото: instagram.com/sarahmgellar)

Читайте РБК-Україна в Google News
АкторкаФільмиЗірки