Як зараз виглядають актори культової мелодрами "Із 13 в 30" (фото)
Завдяки картині "Із 13 в 30" багато хто з нас захотів стати 30-річними красивими, спокусливими та успішними жінками. І цей вік здається розквітом жіночності. Проте актори, які виконали головні ролі дуже змінилися.
РБК-Україна (проект Styler) вирішило показати, як змінилися головні актори романтичної історії.
Дженніфер Гарнер
Дженніфер чудово зіграла роль Дженни Рінк у цьому фільмі, адже втілити героїню, яка виглядає на 30, але при цьому в неї розум 13-річної дівчинки, було нелегким завданням.
Після цього фільму акторка брала участь у зйомках різних фільмів та серіалів, таким чином її кар’єра пішла вгору. А зараз жінка зберегла свою харизму та продовжує зніматися у проектах.
Дженніфер Гарнер (фото: Кіноріум)
Марк Руффало
Крім ролі хлопця, що нескінченно закоханого в Дженну з самого дитинства, Руффало став відомий тим, що зіграв Халка в кількох фільмах всесвіту Marvel.
Звісно, після цього його кар’єра стала дуже успішною і зараз чоловік має гарний вигляд та продовжує приміряти на себе різні амплуа.
Марк Руффало (фото: Кіноріум)
Джуді Грір
Джуді Грір після ролі Люсі Уайман змогла побудувати успішну кінокар'єру. Акторка крім знімання у кіно дуже любить читати та ділиться рецензіями на книги у своїх соцмережах. Вона також обожнює тварин, тому виступає за відповідальне ставлення до них та пропагує ідею брати тварин з притулків.
Наразі акторка виглядає приголомшливо і також продовжує зніматися у різних проектах.
Джуді Грір (фото: Кіноріум)
Енді Серкіс
У комедії "Із 13 в 30" Серкіс зіграв роль харизматичного Річарда Ніленда. Особливо всі прихильники цього фільму пам’ятають його рухи з кліпу "Thriller" Майкла Джексона.
Однак у реальному житті Енді заробляє своїм акторським талантом. Він зіграв Голлума у трилогії "Володар перснів", також зіграв Верховного лідера Сноука у "Зоряних війнах". Актор і зараз продовжує акторську діяльність та має гарний вигляд у свої 60.
Енді Серкіс (фото: Кіноріум)
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