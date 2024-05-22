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Как сейчас выглядит красавица Баффи из сериала об истребительнице вампиров (фото)

Сара Мишель Геллер (фото: кадр из сериала)
Автор: Иванна Пашкевич

Сара Мишель Геллар была одной из самых популярных актрис 2000-х годов, прославившись своими яркими ролями в таких проектах, как "Двойник", "Безумцы", "Теория большого взрыва", "Секс в большом городе", и, конечно, "Баффи - истребительница вампиров".

Прошло много лет, где сейчас звезда? Рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как выглядит и чем сейчас занимается Сара Мишель Геллар

Популярные журналы часто включали ее в списки самых красивых женщин мира, а ее романтические отношения со знаменитыми личностями привлекали много внимания. Особенно широко обсуждался ее брак с Фредди Принцем-младшим.

Сара Мишель легко справлялась как с комедийными, так и с драматическими ролями, хотя она признавалась, что больше всего любит комедийные. По ним же зрители ее запомнили больше всего.

Сара Мишель Геллер (фото: кадр из сериала "Баффи - победительница вампиров")

Сейчас актрисе 47 лет. В последнее время она реже появляется в СМИ, ведя тихую, спокойную семейную жизнь, занимаясь воспитанием двоих детей. Звезда редко принимает участие в съемках.

Примерно раз в год Сара может позволить себе сняться в новом проекте, но они уже не приносят ей былой славы.

Артистка активно занимается общественной деятельностью, руководя несколькими благотворительными программами. Ее внешностью по-прежнему восхищаются фаны.

Сара Мишель Геллер (фото: instagram.com/sarahmgellar)

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