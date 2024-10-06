Як зараз виглядає Анна Сафрончик - онучка Григорія Чапкіса, яка займається моделінгом і живе в Італії

Життя і кар’єра

Анна Сафрончик народилася в сім'ї тенора Євгена Сафрончика та балерини Лілії Чапкіс, доньки Григорія. Її батьки були солістами Національного театру опери та балету імені Шевченка, а дідусь виступав сольно і в складі ансамблю імені Вірського.

Анна почала знайомитися з мистецтвом ще з дитинства, відвідуючи у Києві гурток з розпису глини та музичну школу за класом фортепіано, також цікавилася малюванням.

У 13-річному віці разом з батьками емігрувала до Італії. Там вона взяла участь у конкурсі дитячого календаря у місті Ареццо, де тоді жила родина, і здобула перемогу.

Анна Сафрончик - італійська модель і акторка українського походження (фото: instagram.com/annasafroncik)

У 1998 році Сафрончик зайняла перше місце у конкурсі краси "Міс Тоскана", а через два роки дебютувала у стрічці "Ласкаво просимо до Албанії", де її партнером був Джанкарло Джанніні - італійський актор, кінорежисер і продюсер.

Відтоді Сафрончик не лише розвивала свою модельну кар'єру, а й почала активно зніматися в кіно і телесеріалах. У 2018 році в Україні стали транслювати телесеріал за її участі під назвою "Донька Елізи. Повернення Рівомбрози".

У списку інших її кінопроєктів:

"C'era un cinese in coma" (Китаєць у комі, 2000)

"Metronotte (Нічний охоронець" (2000)

"Ласкаво просимо до Албанії" (2000)

"La matassa" (Кухоль, 2009)

"Nine" (Дев'ять, 2009)

"La bella società" (Чудова компанія, 2010)

"Poli opposti" (2015)

"Il traduttore" (Перекладач, 2016)

"Le verità" (Правда, 2016)

Соцмережі Анни Сафрончик

Сторінка Анни в Instagram налічує майже 650 тисяч підписників. На своїй сторінці вона публікує кадри з яскравих фотосесій, де з'являється в модних образах. Сафрончик також не боїться експериментувати зі стилем і обожнює жіночні аутфіти, які підкреслюють її фігуру.

Крім того, у мережі модель ділиться моментами з робочих зустрічей, візитів, відпочинку та розповідає про успіхи в кінематографі.

Що публікує в соцмережах Анна Сафрончик (фото: instagram.com/annasafroncik)

У червні 2021 року, коли Григорій Миколайович пішов із життя у 91 рік, Анна разом з мамою Лілією та сестрою Вікторією прилетіла на прощання з дідусем. У коментарі ЗМІ родина заявила, що свій останній вальс Григорій Чапкіс станцював з донькою.

"Ми разом танцювали, хоча він вже був майже без сил. Він розумів, що це я", - згадувала Лілія.

Лілія Чапкіс - балетмейстерка та власниця танцювальної школи в Італії. Окрім доньки Лілії, Григорій Чапкіс також має сина Грега, який мешкає за кордоном. Чоловік теж присвятив своє життя танцям.

Родина Григорія Чапкіса (скриншоти)

Смерть Григорія Чапкіса

Нагадаємо, Чапкіс помер 13 червня 2021 року у Києві, його поховали 18 червня на Байковому кладовищі. Через декілька років після смерті хореографу нарешті встановили пам’ятник.

У 2020 році у Чапкіса виявили двосторонню пневмонію, через що він потрапив до лікарні. Попри виписку, запалення легенів було недолікованим, що призвело до повторної госпіталізації у січні 2021 року. У лютому того ж року його знову госпіталізували до реанімації через ускладнення.

Григорій Чапкіс помер на 92-му році життя (фото: instagram.com/gregory_chapkis)