Як зараз виглядає Анна Сафрончик - онучка Григорія Чапкіса, яка займається моделінгом і живе в Італії

Анна Сафрончик - онука знаменитого українського хореографа Григорія Чапкіса, життя якого обірвалося у червні 2021 року.
Що відомо сьогодні про 43-річну українку, яка професійно займається моделінгом та мешкає в Італії, читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).
Анна Сафрончик народилася в сім'ї тенора Євгена Сафрончика та балерини Лілії Чапкіс, доньки Григорія. Її батьки були солістами Національного театру опери та балету імені Шевченка, а дідусь виступав сольно і в складі ансамблю імені Вірського.
Анна почала знайомитися з мистецтвом ще з дитинства, відвідуючи у Києві гурток з розпису глини та музичну школу за класом фортепіано, також цікавилася малюванням.
У 13-річному віці разом з батьками емігрувала до Італії. Там вона взяла участь у конкурсі дитячого календаря у місті Ареццо, де тоді жила родина, і здобула перемогу.
Анна Сафрончик - італійська модель і акторка українського походження (фото: instagram.com/annasafroncik)
У 1998 році Сафрончик зайняла перше місце у конкурсі краси "Міс Тоскана", а через два роки дебютувала у стрічці "Ласкаво просимо до Албанії", де її партнером був Джанкарло Джанніні - італійський актор, кінорежисер і продюсер.
Відтоді Сафрончик не лише розвивала свою модельну кар'єру, а й почала активно зніматися в кіно і телесеріалах. У 2018 році в Україні стали транслювати телесеріал за її участі під назвою "Донька Елізи. Повернення Рівомбрози".
У списку інших її кінопроєктів:
Сторінка Анни в Instagram налічує майже 650 тисяч підписників. На своїй сторінці вона публікує кадри з яскравих фотосесій, де з'являється в модних образах. Сафрончик також не боїться експериментувати зі стилем і обожнює жіночні аутфіти, які підкреслюють її фігуру.
Крім того, у мережі модель ділиться моментами з робочих зустрічей, візитів, відпочинку та розповідає про успіхи в кінематографі.
У червні 2021 року, коли Григорій Миколайович пішов із життя у 91 рік, Анна разом з мамою Лілією та сестрою Вікторією прилетіла на прощання з дідусем. У коментарі ЗМІ родина заявила, що свій останній вальс Григорій Чапкіс станцював з донькою.
"Ми разом танцювали, хоча він вже був майже без сил. Він розумів, що це я", - згадувала Лілія.
Лілія Чапкіс - балетмейстерка та власниця танцювальної школи в Італії. Окрім доньки Лілії, Григорій Чапкіс також має сина Грега, який мешкає за кордоном. Чоловік теж присвятив своє життя танцям.
Нагадаємо, Чапкіс помер 13 червня 2021 року у Києві, його поховали 18 червня на Байковому кладовищі. Через декілька років після смерті хореографу нарешті встановили пам’ятник.
У 2020 році у Чапкіса виявили двосторонню пневмонію, через що він потрапив до лікарні. Попри виписку, запалення легенів було недолікованим, що призвело до повторної госпіталізації у січні 2021 року. У лютому того ж року його знову госпіталізували до реанімації через ускладнення.
Пригадайте, яким було прощання з легендарним Григорієм Чапкісом.
Також раніше Зеленський згадував, як Чапкіс оцінював його на "Танцях з зірками".
Для написання матеріалу були використані джерела: публікації Анни з її сторінки Instagram, інформація про неї з Wikipedia, коментарі родини для програми "Світське життя".