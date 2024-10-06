Как сейчас выглядит Анна Сафрончик - внучка Григория Чапкиса, которая занимается моделингом и живет в Италии

Анна Сафрончик - внучка знаменитого украинского хореографа Григория Чапкиса, жизнь которого оборвалась в июне 2021 года.
Что известно сегодня о 43-летней украинке, которая профессионально занимается моделингом и живет в Италии, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Анна Сафрончик родилась в семье тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис, дочери Григория. Ее родители были солистами Национального театра оперы и балета имени Шевченко, а дедушка выступал сольно и в составе ансамбля имени Вирского.
Анна начала знакомиться с искусством еще с детства, посещая в Киеве кружок по роспису глины и музыкальную школу по классу фортепиано, также интересовалась рисованием.
В 13-летнем возрасте вместе с родителями эмигрировала в Италию. Там она приняла участие в конкурсе детского календаря в городе Ареццо, где тогда жила семья, и одержала победу.
Анна Сафрончик - итальянская модель и актриса украинского происхождения (фото: instagram.com/annasafroncik)
В 1998 году Сафрончик заняла первое место в конкурсе красоты "Мисс Тоскана", а через два года дебютировала в ленте "Добро пожаловать в Албанию", где ее партнером был Джанкарло Джаннини - итальянский актер, кинорежиссер и продюсер.
С того времени Сафрончик не только развивала свою модельную карьеру, но и начала активно сниматься в кино и телесериалах. В 2018 году в Украине стали транслировать телесериал с ее участием под названием "Дочка Элизы. Возвращение Ривомброзы".
В списке других кинопроектов:
Страница Анны в Instagram насчитывает почти 650 тысяч подписчиков. На своей странице она публикует кадры с ярких фотосессий, где появляется в модных образах. Сафрончик также не боится экспериментировать со стилем и обожает женственные аутфиты, подчеркивающие ее фигуру.
Кроме того, в сети модель делится моментами рабочих встреч, визитов, отдыха и рассказывает об успехах в кинематографе.
В июне 2021 года, когда Григорий Николаевич ушел из жизни в 91 год, Анна вместе с мамой Лилией и сестрой Викторией прилетела на прощание с дедушкой. В комментарии СМИ семья заявила, что свой последний вальс Григорий Чапкис станцовал с дочерью.
"Мы вместе танцевали, хотя он уже был почти без сил. Он понимал, что это я", - вспоминала Лилия.
Лилия Чапкис - балетмейстер и владелица танцевальной школы в Италии. Кроме дочери Лилии, Григорий Чапкис также имеет сына Грега, проживающего за границей. Мужчина тоже посвятил свою жизнь танцам.
Напомним, Чапкис умер 13 июня 2021 года в Киеве, его похоронили 18 июня на Байковом кладбище. Через несколько лет после смерти хореографу наконец-то установили памятник.
В 2020 году у Чапкиса обнаружили двустороннюю пневмонию, из-за чего он попал в больницу. Несмотря на выписку, воспаление легких было недолеченным, что привело к повторной госпитализации в январе 2021 года. В феврале того же года его снова госпитализировали в реанимацию из-за осложнений.
Вспомните, каким было прощание с легендарным Григорием Чапкисом.
Также ранее Зеленский вспоминал, как Чапкис оценивал его на "Танцах со звездами".
Для написания материала были использованы источники: публикации Анны с ее страницы Instagram, информация о ней из Wikipedia, комментарии семьи для программы "Светская жизнь".