Как сейчас выглядит Анна Сафрончик - внучка Григория Чапкиса, которая занимается моделингом и живет в Италии

Жизнь и карьера

Анна Сафрончик родилась в семье тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис, дочери Григория. Ее родители были солистами Национального театра оперы и балета имени Шевченко, а дедушка выступал сольно и в составе ансамбля имени Вирского.

Анна начала знакомиться с искусством еще с детства, посещая в Киеве кружок по роспису глины и музыкальную школу по классу фортепиано, также интересовалась рисованием.

В 13-летнем возрасте вместе с родителями эмигрировала в Италию. Там она приняла участие в конкурсе детского календаря в городе Ареццо, где тогда жила семья, и одержала победу.

Анна Сафрончик - итальянская модель и актриса украинского происхождения (фото: instagram.com/annasafroncik)

В 1998 году Сафрончик заняла первое место в конкурсе красоты "Мисс Тоскана", а через два года дебютировала в ленте "Добро пожаловать в Албанию", где ее партнером был Джанкарло Джаннини - итальянский актер, кинорежиссер и продюсер.

С того времени Сафрончик не только развивала свою модельную карьеру, но и начала активно сниматься в кино и телесериалах. В 2018 году в Украине стали транслировать телесериал с ее участием под названием "Дочка Элизы. Возвращение Ривомброзы".

В списке других кинопроектов:

"C'era un cinese in coma" (Китаец в коме, 2000)

"Metronotte (Ночной охранник") (2000)

"Добро пожаловать в Албанию" (2000)

"La matassa" (Кружка, 2009)

"Nine" (Девять, 2009)

"La bella società" (Великолепная компания, 2010)

"Poli opposti" (2015)

"Il traduttore" (Переводчик, 2016)

"Le verità" (Правда, 2016)

Соцсети Анны Сафрончик

Страница Анны в Instagram насчитывает почти 650 тысяч подписчиков. На своей странице она публикует кадры с ярких фотосессий, где появляется в модных образах. Сафрончик также не боится экспериментировать со стилем и обожает женственные аутфиты, подчеркивающие ее фигуру.

Кроме того, в сети модель делится моментами рабочих встреч, визитов, отдыха и рассказывает об успехах в кинематографе.

Что публикует в сети Анна Сафрончик (фото: instagram.com/annasafroncik)

В июне 2021 года, когда Григорий Николаевич ушел из жизни в 91 год, Анна вместе с мамой Лилией и сестрой Викторией прилетела на прощание с дедушкой. В комментарии СМИ семья заявила, что свой последний вальс Григорий Чапкис станцовал с дочерью.

"Мы вместе танцевали, хотя он уже был почти без сил. Он понимал, что это я", - вспоминала Лилия.

Лилия Чапкис - балетмейстер и владелица танцевальной школы в Италии. Кроме дочери Лилии, Григорий Чапкис также имеет сына Грега, проживающего за границей. Мужчина тоже посвятил свою жизнь танцам.

Семья Григория Чапкиса (скриншоты)

Смерть Григория Чапкиса

Напомним, Чапкис умер 13 июня 2021 года в Киеве, его похоронили 18 июня на Байковом кладбище. Через несколько лет после смерти хореографу наконец-то установили памятник.

В 2020 году у Чапкиса обнаружили двустороннюю пневмонию, из-за чего он попал в больницу. Несмотря на выписку, воспаление легких было недолеченным, что привело к повторной госпитализации в январе 2021 года. В феврале того же года его снова госпитализировали в реанимацию из-за осложнений.

Григорий Чапкис умер на 92-м году жизни (фото: instagram.com/gregory_chapkis)