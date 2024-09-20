Як зараз виглядає 38-річна зірка "Пліткарки", яка грала Блер та ворогувала з Блейк Лайвлі (фото, відео)

Містер в серіалі

На момент зйомок у першому сезоні Лейтон було приблизно 20 років. До цього акторка вже встигла "засвітитися" у серіалах "Закон і порядок", "C.S.I.: Miami" та багатьох інших. Але роль у "Пліткарці" стала її справжнім проривом.

Лейтон Містер (скріншоти)

У ньому Містер грала 16-річну дівчину з дуже забезпеченої родини. Заради цієї ролі акторка навіть перефарбувалася, до цього вона була білявкою - це її натуральний колір волосся.

Блер з "Пліткарки" (скріншоти)

Стиль, характер та всі "фішки" Блер підкорили глядачів. Ба більше, акторська гра Лейтон отримала чимало схвальних відгуків від критиків. Авторам серіалу вдалося не просто створити цікавих персонажів за мотивами роману Сесилі фон Цигезар, вони майстерно втілили їхні образи в серіальне життя.

Блер та Сирена (скріншот)

Відомо, що головні героїні серіалу ворогували в реальному житті. Блейк та Лайвлі, як зізнавалися їхні колеги, майже не знаходилися поруч поза кадром. Акторки уникали одна одну, а також створювали таку атмосферу, що всім навколо ніби доводилося обирати, на чиєму вони боці.

Сирена та Блер з "Пліткарки" (скріншоти)

Акторки не зуміли стати подружками, як їхні героїні. Втім, це не завадило їм гарно триматися в кадрі.

Звісно ж, в серіалі було дві головні лінії - стосунки Блер та Чака Басса, й роман між Сиреною та Деном Гамфрі. Першу вважають більш цікавою, адже в ній чимало драми та несподіваних подій.

Що стало з актрисою після серіалу

Містер знялася в усіх сезонах "Пліткарки", останній з яких вийшов у 2012 році. За цей час акторка стала справжньою зіркою. Ще під час зйомок у серіалі вона почала співати й отримувати нові ролі.

Лейтон Містер зараз (фото: instagram.com/itsmeleighton)

Втім, після "Пліткарки" Лейтон майже зникла з екранів. Час від часу вона знімалася у фільмах та серіалах, але досягти таких масштабів, як з роллю Блер, їй не вдалося.

Зірка "Пліткарки" (фото: instagram.com/itsmeleighton)

У 2022 році акторка з'явилася у трилері "Незабутні вихідні". Там вона виконала головну роль, після чого фани Лейтон почали думати, що вона нарешті вривається в кіносвіт з новими амплуа.

У 2023 році Містер з'явилася ще у двох фільмах - "Різдво з колишньою" та "Дика річка". Зірка дійсно повернулася до зйомок та відроджує кар'єру.

Особисте життя Лейтон Містер

Вже 10 років акторка живе у шлюбі з Адамом Броуді (він знімався у "Дівчатах Гілмор", а також у фільмах "Тіло Дженніфер" та "Юний детектив"). Втім, про особисте життя Містер мало що відомо.

Лейтон Містер (фото: instagram.com/itsmeleighton)

Річ у тому, що зіркова пара максимально приховує від ЗМІ та фанів усе, що стосується їхньої родини. Але відомо, що від Броуді Лейтон народила двох дітей - доньку та сина.

Містер та її чоловік (скріншот)

Обидві вагітності акторка ретельно приховувала. Ба більше, вона не публікує фото з дітьми та майже ніколи не говорить про шлюб з чоловіком. Вони разом працюють й, як подейкують інсайдери, неймовірно щасливі разом.