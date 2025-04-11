Як запікати м'ясо до святкового столу, щоб не пересохло і не зіпсувалося

Основні поради з запікання м'яса

Вибір м'яса

Для запікання найкраще підходить свинина, яловичина, телятина, баранина або курка. Вибирайте якісне м'ясо, що не містить надмірної кількості жиру, але має трохи мармуровості для соковитості.

Маринування

М'ясо можна і треба маринувати для кращого смаку і ніжності. Використовуйте олію, спеції, трави, лимонний сік або йогурт, щоб зробити його соковитішим. Маринування не повинно тривати більше ніж 4-6 годин, щоб не перебити природний смак м'яса.

Температура перед запіканням

Перед тим, як поставити м'ясо в духовку, дайте йому "відпочити" при кімнатній температурі хоча б 15-20 хвилин. Це дозволить йому запікатися рівномірно, зберігаючи більше соку.

Правильна температура духовки

Запікайте м'ясо при температурі 180-200 градусів. Якщо температура буде занадто висока, зовнішня частина м'яса підсмажиться занадто швидко, залишивши всередині не приготовлене м'ясо.

Термометр для м'яса

Якщо є можливість, використовуйте термометр для м'яса, щоб слідкувати за температурою. Для більшості видів м'яса оптимальна температура всередині повинна бути 60-75 градусів. Це дозволить зберегти всю соковитість.

Вологе середовище

Щоб м'ясо не пересохло, можна використовувати фольгу або спеціальний рукав для запікання. Це допоможе зберегти вологу всередині м'яса, не даючи йому висохнути. Наприкінці запікання фольгу можна зняти, щоб м'ясо підрум'янилося.

Дайте м'ясу відпочити

Після того, як ви витягнете м'ясо з духовки, дайте йому відпочити 10-15 хвилин, щоб сік розподілився по всьому шматку, а воно стало ще більш соковитим.

Поради

Запікання з овочами - чудова ідея для святкового столу. Овочі, запечені разом з м'ясом, підсилюють смак і аромат.

Смажене м'ясо можна запекти з соусами (як соус барбекю чи вершковий соус), щоб воно стало ще більш смачним і соковитим.

Ці прості поради допоможуть вам приготувати справжній кулінарний шедевр для вашого святкового столу, який залишить усіх гостей у захваті. М'ясо потрібно добре підготувати перед запіканням (фото: freepik.com)

Запечена свинина з розмарином і часником

Що вам знадобиться:

1 кг свинини (лопатка або карбонад)

4 зубчики часнику

2 ст. ложки оливкової олії

1 ч. ложки сушеного розмарину

Сіль, перець до свого смаку

1 ч. ложки гірчиці (за бажанням)

1 ч. ложки меду (для глазурі)

200 мл білого вина або бульйону

Приготування:

Ретельно помийте м'ясо, обсушіть і зробіть на ньому кілька неглибоких надрізів.

Часник наріжте тонкими скибочками та вставте їх у надрізи.

У мисці змішайте оливкову олію, розмарин, сіль, перець та гірчицю (якщо вам до смаку).

Нанесіть цю суміш на м'ясо, добре втираючи у поверхню. Залиште на 20-30 хвилин для маринування.

Розігрійте духовку до 180 градусів. У форму для запікання налийте вино або бульйон (це допоможе зберегти вологу).

Покладіть м'ясо у форму, накрийте фольгою і запікайте 1-1,5 години, періодично поливаючи м’ясо власним соком.

За 15 хвилин до кінця запікання, зніміть фольгу, змастіть м’ясо медом для утворення золотистої скоринки.

Витягніть м'ясо з духовки та дайте йому відпочити 10-15 хвилин перед нарізанням.

Як зберігати м'ясо

Готове м'ясо зберігати потрібно у холодильнику, але ставити туди можна тільки ту страву, що повністю охолола. Якщо цього не зробити, то від перепаду температур може утворитися конденсат, і м'ясо почне псуватися швидше.

Використовуйте фольгу або пергамент - саме вони не дають м'ясу пересохнути. Плівка - менш бажана, оскільки через неї може з'явитися конденсат.

Ще краще - покласти запечене м'ясо у контейнер з кришкою. Можна застелити пергамент. Це дозволить захистити від пересихання і сторонніх запахів у холодильнику.

У холодильнику м'ясо зберігається 3-4 дні при температурі +2 +5 градусів. Якщо вам потрібно довше - покладіть у морозилку. Але заморожуйте одразу після приготування та охолодження, щоб уникнути повторного охолодження.

Не варто розігрівати запечене м'ясо у мікрохвильовці. Краще це зробити на сковороді з кількома ложками води або у духовці при температурі 150-160 градусів. Але загорніть у фольгу.

Якщо ви запікали м'ясо з соусом, то краще зберігати соус окремо. Інакше м'ясо розкисне і втратить смак.

Якщо ви запікали великий шматок м'яса, то поділіть його на менші після приготування і кожен окремо загорніть у фольгу. Так буде зручніше й розігрівати.