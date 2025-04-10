Медовий кекс на Великдень - ідеальна заміна паски для тих, хто хоче різноманіття

Паска - це класика, але не кожен хоче морочитися з дріжджами, розстойкою та складним процесом. Якщо шукаєте просту, смачну й ароматну альтернативу, спробуйте медовий кекс. Він ідеально пасує до святкового столу, довго зберігається і гарантовано сподобається навіть тим, хто не любить "все це традиційне".

Як спекти смачний та ніжний медовий кекс на Великдень, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що вам знадобиться:

Яйця - 3 шт.

Мед - 3 ст. ложки

Цукор - 100 г

Борошно - 200 г

Розпушувач - 1 ч. ложка

Вершкове масло - 100 г

Мелена кориця - ½ ч. ложки

Родзинки або горіхи (за бажанням) - жменька

Сіль - дрібка

Як готувати медовий кекс

У мисці збийте яйця з цукром до пишної та світлої маси. Мед потрібно розтопити та трохи охолодити, а потім додати до яєць. Те саме потрібно зробити з вершковим маслом - розтопити, трохи охолодити та додати.

Всипте борошно з розпушувачем і корицею та обережно перемішайте все разом. Додайте родзинки, горіхи або цукати (до вашого смаку).

Форму змастіть маслом або застеліть пергаментним папером. Можна брати будь-яку форму, як для паски, так і будь-яку інакшу. Вилийте тісто у форму.

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте медовий кекс 40-45 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою.

За бажанням, коли охолоне - верх кексу можна прикрасити кремом або глазур'ю та фруктами. Також можна просто посипати цукровою пудрою.