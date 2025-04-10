Медовий кекс на Великдень - ідеальна заміна паски для тих, хто хоче різноманіття
Паска - це класика, але не кожен хоче морочитися з дріжджами, розстойкою та складним процесом. Якщо шукаєте просту, смачну й ароматну альтернативу, спробуйте медовий кекс. Він ідеально пасує до святкового столу, довго зберігається і гарантовано сподобається навіть тим, хто не любить "все це традиційне".
Як спекти смачний та ніжний медовий кекс на Великдень, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Що вам знадобиться:
- Яйця - 3 шт.
- Мед - 3 ст. ложки
- Цукор - 100 г
- Борошно - 200 г
- Розпушувач - 1 ч. ложка
- Вершкове масло - 100 г
- Мелена кориця - ½ ч. ложки
- Родзинки або горіхи (за бажанням) - жменька
- Сіль - дрібка
Як готувати медовий кекс
У мисці збийте яйця з цукром до пишної та світлої маси. Мед потрібно розтопити та трохи охолодити, а потім додати до яєць. Те саме потрібно зробити з вершковим маслом - розтопити, трохи охолодити та додати.
Всипте борошно з розпушувачем і корицею та обережно перемішайте все разом. Додайте родзинки, горіхи або цукати (до вашого смаку).
Форму змастіть маслом або застеліть пергаментним папером. Можна брати будь-яку форму, як для паски, так і будь-яку інакшу. Вилийте тісто у форму.
Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте медовий кекс 40-45 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою.
За бажанням, коли охолоне - верх кексу можна прикрасити кремом або глазур'ю та фруктами. Також можна просто посипати цукровою пудрою.