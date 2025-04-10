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Медовий кекс на Великдень - ідеальна заміна паски для тих, хто хоче різноманіття

Четвер 10 квітня 2025 07:41
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Медовий кекс на Великдень - ідеальна заміна паски для тих, хто хоче різноманіття Рецепт медового кексу на Великдень (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Паска - це класика, але не кожен хоче морочитися з дріжджами, розстойкою та складним процесом. Якщо шукаєте просту, смачну й ароматну альтернативу, спробуйте медовий кекс. Він ідеально пасує до святкового столу, довго зберігається і гарантовано сподобається навіть тим, хто не любить "все це традиційне".

Як спекти смачний та ніжний медовий кекс на Великдень, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що вам знадобиться:

  • Яйця - 3 шт.
  • Мед - 3 ст. ложки
  • Цукор - 100 г
  • Борошно - 200 г
  • Розпушувач - 1 ч. ложка
  • Вершкове масло - 100 г
  • Мелена кориця - ½ ч. ложки
  • Родзинки або горіхи (за бажанням) - жменька
  • Сіль - дрібка

Як готувати медовий кекс

У мисці збийте яйця з цукром до пишної та світлої маси. Мед потрібно розтопити та трохи охолодити, а потім додати до яєць. Те саме потрібно зробити з вершковим маслом - розтопити, трохи охолодити та додати.

Всипте борошно з розпушувачем і корицею та обережно перемішайте все разом. Додайте родзинки, горіхи або цукати (до вашого смаку).

Форму змастіть маслом або застеліть пергаментним папером. Можна брати будь-яку форму, як для паски, так і будь-яку інакшу. Вилийте тісто у форму.

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте медовий кекс 40-45 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою.

За бажанням, коли охолоне - верх кексу можна прикрасити кремом або глазур'ю та фруктами. Також можна просто посипати цукровою пудрою.

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