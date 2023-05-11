Як заощаджувати на мобільному зв'язку: найкращі способи для українців

Виберіть оптимальний тарифний план

Перше та найважливіше правило для економії на мобільному зв'язку - вибрати оптимальний тарифний план.

Деякі оператори пропонують дешеві пакети послуг з обмеженою кількістю хвилин, смс та інтернет-трафіку. Вам потрібно вибрати тариф, який відповідає вашому бюджету та потребам.

Якщо ви користуєтеся інтернетом часто, оберіть тариф з великою кількістю трафіку. Якщо ви багато розмовляєте по телефону, виберіть тариф з великою кількістю хвилин.

Крім того, багато операторів пропонують різні акції та знижки, які можуть суттєво знизити вашу місячну оплату.

Використовуйте програми для спілкування

Якщо ви хочете заощадити на дзвінках та смс, використовуйте програми для спілкування, такі як Viber, WhatsApp, Telegram та інші. Ці програми дозволяють спілкуватися безкоштовно через інтернет та не вимагають оплати за дзвінки або смс. Ви можете використовувати програми для спілкування не лише в Україні, а й за кордоном.

Обмежте використання мобільного інтернету

Інтернет-трафік є одним із найзатратніших елементів мобільного зв'язку. Якщо ви хочете заощадити на мобільному зв'язку, спробуйте обмежити використання мобільного інтернету. Використовуйте Wi-Fi, коли це можливо, та відключайте мобільний інтернет, коли ви не користуєтеся ним.

Якщо вам і потрібно використовувати мобільний інтернет, то юзайте його з розумом, наприклад, уникайте завантаження важких файлів і стримінгу відео.

Використання пакетів послуг

Мобільні оператори пропонують пакети хвилин та повідомлень на місяць. Якщо ви телефонуєте та надсилаєте багато повідомлень щомісяця, вам, ймовірно, вигідніше вибрати тарифний план із пакетом хвилин та повідомлень, який дозволить вам заощадити гроші.

Використання пакетів послуг дозволяє значно заощадити на мобільному зв'язку, оскільки абоненти платять за певний обсяг послуг, який можна використовувати протягом місяця.

Приклад вигідних тарифів від Київстару

Приклад вигідних тарифів від Vodafone

Приклад вигідних тарифів від lifecell

Також звертайте увагу на акції, інформація про які публікується на сайтах та на офіційних сторінках у соцмережах мобільних операторів.

Вимкніть автоматичне оновлення програм

Автоматичне оновлення програм може використовувати великий обсяг інтернет-трафіку та призвести до додаткових витрат на мобільний зв'язок.

Відключіть автоматичне оновлення програм і оновлюйте їх вручну, коли ви підключені до Wi-Fi.