Як заквасити найсмачніші яблука: найпростіший рецепт

Квашені продукти – дуже корисні для організму, оскільки містять корисні біфідобактерії. З відключенням світла такі заготовки також прийдуть вам на допомогу, тому що не потребують особливого режиму зберігання.
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Для приготування квашених яблук можна брати будь-який сорт цього фрукту. Але тверді яблука навіть після сквашування будуть не надто м'якими.
Візьміть трилітрову банку, попередньо її помивши. Засипте туди яблука і утрамбуйте в банку.
Додайте в банку столову ложку солі та дві столові ложки цукру. Залийте яблука водою та накрийте капроновою кришкою. Збовтайте трохи банку, щоб сіль та цукор розчинилися. Поставте банку в місце, щоб туди не потрапляли сонячні промені.
Враховуйте, що банка підтікатиме через процес бродіння, поставте її в миску.
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