Як заквасити найсмачніші яблука: найпростіший рецепт

Для приготування квашених яблук можна брати будь-який сорт цього фрукту. Але тверді яблука навіть після сквашування будуть не надто м'якими.

Вам знадобляться

Яблука

Сіль (1 столова ложка)

Цукор (2 столоаі ложки)

Вода.

Покроковий рецепт приготування

Візьміть трилітрову банку, попередньо її помивши. Засипте туди яблука і утрамбуйте в банку.

Додайте в банку столову ложку солі та дві столові ложки цукру. Залийте яблука водою та накрийте капроновою кришкою. Збовтайте трохи банку, щоб сіль та цукор розчинилися. Поставте банку в місце, щоб туди не потрапляли сонячні промені.

Враховуйте, що банка підтікатиме через процес бродіння, поставте її в миску.