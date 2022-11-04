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Як заквасити найсмачніші яблука: найпростіший рецепт

Фото: Як приготувати квашені яблука (big.org.ua)
Автор: Людмила Жукова

Квашені продукти – дуже корисні для організму, оскільки містять корисні біфідобактерії. З відключенням світла такі заготовки також прийдуть вам на допомогу, тому що не потребують особливого режиму зберігання.

У матеріалі Styler читайте, як заквасити яблука, яких цього сезону в Україні - достаток.

Для приготування квашених яблук можна брати будь-який сорт цього фрукту. Але тверді яблука навіть після сквашування будуть не надто м'якими.

Вам знадобляться

  • Яблука
  • Сіль (1 столова ложка)
  • Цукор (2 столоаі ложки)
  • Вода.

Покроковий рецепт приготування

Візьміть трилітрову банку, попередньо її помивши. Засипте туди яблука і утрамбуйте в банку.

Додайте в банку столову ложку солі та дві столові ложки цукру. Залийте яблука водою та накрийте капроновою кришкою. Збовтайте трохи банку, щоб сіль та цукор розчинилися. Поставте банку в місце, щоб туди не потрапляли сонячні промені.

Враховуйте, що банка підтікатиме через процес бродіння, поставте її в миску.

Читайте також, як заквасити білокачанну капусту. Швидкий та простий рецепт.

Раніше ми писали, як приготувати моркву по-корейськи, таку смачну, як на ринку.

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