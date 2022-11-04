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Как заквасить вкуснейшие яблоки: самый простой рецепт

Фото: Как приготовить квашеные яблоки (big.org.ua)
Автор: Людмила Жукова

Квашеные продукты - очень полезны для организма, так как содержат полезные бифидобактерии. С отключением света такие заготовки также придут вам на помощь, так как не требуют особого режима хранения.

В материале Styler читайте, как заквасить яблоки, которых в этом сезоне в Украине - изобилие.

Для приготовления квашеных яблок вы можете брать любой сорт этого фрукта. Но твердые яблоки даже после сквашивания будут не супер мягкими.

Вам понадобятся

  • Яблоки
  • Соль (1 столовая ложка)
  • Сахар (2 столовые ложки)
  • Вода.

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите трехлитровую банку, предварительно ее помыв. Засыпьте туда яблоки и утрамбуйте их в банке.

Добавьте в банку столовую ложку соли и две столовые ложки сахара. Залейте яблоки водой и накройте капроновой крышкой. Взболтайте немного банку, чтобы соль и сахар растворились.

Поставьте банку в место, чтобы туда не попадали солнечные лучи. Учитывайте, что банка будет подтекать из-за процесса брожения, поставьте ее в миску

Читайте также, как заквасить белокачанную капусту. Быстрый и простой рецепт.

Раньше мы писали, как приготовить морковь по-корейски, такую вкусную, как на рынке.

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