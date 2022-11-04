Как заквасить вкуснейшие яблоки: самый простой рецепт

Для приготовления квашеных яблок вы можете брать любой сорт этого фрукта. Но твердые яблоки даже после сквашивания будут не супер мягкими.

Вам понадобятся

Яблоки

Соль (1 столовая ложка)

Сахар (2 столовые ложки)

Вода.

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите трехлитровую банку, предварительно ее помыв. Засыпьте туда яблоки и утрамбуйте их в банке.

Добавьте в банку столовую ложку соли и две столовые ложки сахара. Залейте яблоки водой и накройте капроновой крышкой. Взболтайте немного банку, чтобы соль и сахар растворились.

Поставьте банку в место, чтобы туда не попадали солнечные лучи. Учитывайте, что банка будет подтекать из-за процесса брожения, поставьте ее в миску