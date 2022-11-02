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Рецепт квашеної капусти від української господині. Найлегший спосіб приготування

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Середа 02 листопада 2022 14:34
Рецепт квашеної капусти від української господині. Найлегший спосіб приготування Фото: Рецепт квашеної капусти (freepik.com)
Автор: Styler

Квашена капуста – це дуже корисний продукт для організму. Приготувати його вдома не важко, тим більше цей овоч зараз недорого коштує.

Рецептом закуски поділилася на YouTube-каналі Закарпатська Господиня.

Вам знадобляться

  • Капуста 4 кг
  • Сіль 3 ст. ложки з маленькою гіркою
  • Лавровий лист
  • Чорний перець горошок
  • Буряк червоний 300 гр
  • Морква 300 гр

За цим рецептом ви можете зробити два види закуски - з морквою, і з буряком. Інгредієнти розраховані на дві банки по 4 літри.

Насамперед нашаткуйте капусту, потім додайте в неї порізану тонко моркву, посоліть, покладіть перець горошком і лавровий лист. Перемішайте все руками, поки капуста не пустить сік. Потім складіть все у банку, утрамбуйте. Капуста має пустити сік.

Так само зробіть і капусту з буряком. Повторіть все те саме, що і з морквою. Залишіть банки на три дні при кімнатній температурі.

Раніше ми писали, як приготувати моркву по-корейськи, таку смачну, як на ринку.

Також читайте, як довго зберігати капусту, щоб вона не псувалася.

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