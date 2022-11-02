Рецепт квашеної капусти від української господині. Найлегший спосіб приготування

Квашена капуста – це дуже корисний продукт для організму. Приготувати його вдома не важко, тим більше цей овоч зараз недорого коштує.

Вам знадобляться

Капуста 4 кг

Сіль 3 ст. ложки з маленькою гіркою

Лавровий лист

Чорний перець горошок

Буряк червоний 300 гр

Морква 300 гр

За цим рецептом ви можете зробити два види закуски - з морквою, і з буряком. Інгредієнти розраховані на дві банки по 4 літри.

Насамперед нашаткуйте капусту, потім додайте в неї порізану тонко моркву, посоліть, покладіть перець горошком і лавровий лист. Перемішайте все руками, поки капуста не пустить сік. Потім складіть все у банку, утрамбуйте. Капуста має пустити сік.

Так само зробіть і капусту з буряком. Повторіть все те саме, що і з морквою. Залишіть банки на три дні при кімнатній температурі.