Как заквасить вкуснейшие яблоки: самый простой рецепт
Квашеные продукты - очень полезны для организма, так как содержат полезные бифидобактерии. С отключением света такие заготовки также придут вам на помощь, так как не требуют особого режима хранения.
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Для приготовления квашеных яблок вы можете брать любой сорт этого фрукта. Но твердые яблоки даже после сквашивания будут не супер мягкими.
Вам понадобятся
- Яблоки
- Соль (1 столовая ложка)
- Сахар (2 столовые ложки)
- Вода.
Пошаговый рецепт приготовления
Возьмите трехлитровую банку, предварительно ее помыв. Засыпьте туда яблоки и утрамбуйте их в банке.
Добавьте в банку столовую ложку соли и две столовые ложки сахара. Залейте яблоки водой и накройте капроновой крышкой. Взболтайте немного банку, чтобы соль и сахар растворились.
Поставьте банку в место, чтобы туда не попадали солнечные лучи. Учитывайте, что банка будет подтекать из-за процесса брожения, поставьте ее в миску
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