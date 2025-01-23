Як захистити своє місце розташування від стеження і витоків даних: допоможуть прості дії

Як захистити свої дані про місцезнаходження від можливих витоків

Хоча ви не можете запобігти витоку даних, що вже стався, є можливість зробити кроки, щоб захистити свої дані про місцезнаходження від рекламодавців, які їх збирають, і брокерів, які їх продають у майбутньому.

Для інтернет-серфінгу використовуйте блокувальник реклами, наприклад Privacy Badger, щоб запобігати завантаженню реклами, відображенню її на вебсайтах і відстеженню вашої активності в мережі.

На мобільних пристроях слід вимкнути мобільні рекламні ідентифікатори (MAID) (дані, що можуть використовуватися для складання карти переміщення вашого пристрою), і обмежити дозволи на відстеження для додатків. Фонд електронних рубежів (Electronic Frontier Foundation) пропонує докладний посібник, як це зробити.

Як видалити рекламні ідентифікатори на Android

Користувачі Android можуть перейти в Налаштування, Безпека і конфіденційність, Конфіденційність, Реклама і натиснути "Видалити рекламний ідентифікатор", щоб назавжди позбутися MAID.

Також ви можете перевірити та відкликати дозволи на відстеження в Налаштуваннях, Конфіденційність і безпека, Елементи управління конфіденційністю, Диспетчер дозволів.

Як видалити рекламні ідентифікатори на iPhone

На iOS можна переглянути додатки, які мають доступ до вашого ідентифікатора, у Налаштуваннях, Конфіденційність і безпека, Відстеження. Вимкніть опцію "Дозволити застосункам запитувати відстеження" або вимкніть дозволи для окремих застосунків.

Крім того, під час встановлення нового застосунку можна заборонити йому відстежувати вашу активність. Нарешті, вимкніть таргетовану рекламу Apple у розділі Налаштування, Конфіденційність, Реклама Apple, вимкнувши Персоналізовану рекламу.

Варто зазначити, що використання режиму польоту запобігатиме надсиланню вашим пристроєм даних про місцезнаходження брокерам у реальному часі. Тому, якщо ви хочете зберегти конфіденційність під час поїздки куди-небудь, скачайте карти для використання навігації в офлайн-режимі.