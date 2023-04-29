Як захистити шкіру малюка влітку: поради від педіатра

Чому шкіра немовлят потребує особливого захисту

"Батьки, запам'ятайте, не існує в природі такого поняття, як "здорова засмага". Засмага - це реакція шкіри на дію УФ-променів", - пише лікар.

Особливості дитячої шкіри:

Тонша. Дитяча шкіра має лише 3 шари (у дорослих аж 5)

Слабша. Тому що між дермою та епідермісом зв'язок менший в порівнянні зі шкірою дорослих. А це означає, що дитяча шкіра більш схильна до подразнень, запалень, алергічних реакцій.

Чутливіша. Сальні та потові залози малюка повністю розвиваються лише до 3-х років, тому перший час працюють слабо.

Ніжніша. І причина цієї ніжності - в тонкому епідермісі, нещільних судинних стінках та слабкому імунітеті.

Як захистити шкіру малюка влітку

"Сьогодні хочу розповісти, як доглядати за шкірою немовляти саме влітку, аби запобігти появі попрілостей, пітнички, дерматиту, сонячних опіків", - пише Одарчук.

Радить дотримуватись наступних рекомендацій:

Обирайте креми з легкою текстурою.

Мило використовуйте за потреби очистити шкіру від забруднень.

Якщо шкіра лущиться - використовуйте дитячий крем з органічним складом.

У спеку намагайтесь менше використовувати олійки. І не забувайте, що олійки закупорюють пори.

"Бажано водні процедури в спеку влаштовувати 2-3 рази в день. Якщо не маєте можливості часто купати - протирайте вологим рушником чи серветками. Також влаштовуйте повітряні ванни, які знижують ризик попрілостей та пітниці", - говорить педіатр.

Вона радить влітку роздягати малюка, щоб шкіра дихала, але лише в затінку. А щоб уникнути перегрівів не кутати дитину, залишати без підгузків, одяг та пелюшки вибирати з натуральних тканин.

"Після купання та після зміни підгузків змащуйте малюку сідниці і стегна бар'єрний кремом. Щоб уникнути пелюшкового дерматиту та пітниці завжди слідкуйте за сухістю шкіри. І ще один важливий момент - обирайте сонцезахисний засіб з високим ступенем захисту - раджу мінімум 30 SPF", - каже Одарчук.