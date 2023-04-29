Як захистити шкіру малюка влітку: поради від педіатра

Шкіра немовлят набагато ніжніша, ніж у дорослих. Тому вона потребує дбайливішого догляду, особливо влітку - під палючим сонцем, яке може нашкодити малюку.
Про те, як доглядати за шкірою немовлят влітку, розповіла педіатр Ірина Одарчук в Instagram.
"Батьки, запам'ятайте, не існує в природі такого поняття, як "здорова засмага". Засмага - це реакція шкіри на дію УФ-променів", - пише лікар.
Особливості дитячої шкіри:
"Сьогодні хочу розповісти, як доглядати за шкірою немовляти саме влітку, аби запобігти появі попрілостей, пітнички, дерматиту, сонячних опіків", - пише Одарчук.
Радить дотримуватись наступних рекомендацій:
"Бажано водні процедури в спеку влаштовувати 2-3 рази в день. Якщо не маєте можливості часто купати - протирайте вологим рушником чи серветками. Також влаштовуйте повітряні ванни, які знижують ризик попрілостей та пітниці", - говорить педіатр.
Вона радить влітку роздягати малюка, щоб шкіра дихала, але лише в затінку. А щоб уникнути перегрівів не кутати дитину, залишати без підгузків, одяг та пелюшки вибирати з натуральних тканин.
"Після купання та після зміни підгузків змащуйте малюку сідниці і стегна бар'єрний кремом. Щоб уникнути пелюшкового дерматиту та пітниці завжди слідкуйте за сухістю шкіри. І ще один важливий момент - обирайте сонцезахисний засіб з високим ступенем захисту - раджу мінімум 30 SPF", - каже Одарчук.
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