Как защитить кожу малыша летом: советы от педиатра

Кожа младенцев гораздо нежнее, чем у взрослых. Поэтому она нуждается в более бережном уходе, особенно летом - под палящим солнцем, которое может навредить малышу.
О том, как ухаживать за кожей младенцев летом, рассказала педиатр Ирина Одарчук в Instagram.
"Родители, запомните, не существует в природе такого понятия, как "здоровый загар". Загар - это реакция кожи на действие УФ-лучей", - пишет врач.
Особенности детской кожи:
"Сегодня хочу рассказать, как ухаживать за кожей младенца именно летом, чтобы предотвратить появление опрелостей, потнички, дерматита, солнечных ожогов", - пишет Одарчук.
Советует придерживаться следующих рекомендаций:
"Желательно водные процедуры в жару устраивать 2-3 раза в день. Если нет возможности часто купать - протирайте влажным полотенцем или салфетками. Также устраивайте воздушные ванны, которые снижают риск опрелостей и потницы", - говорит педиатр.
Она советует летом раздевать малыша, чтобы кожа дышала, но только в тени. А во избежание перегревов не укутывать ребенка, оставлять без подгузников, одежду и пеленки выбирать из натуральных тканей.
"После купания и после смены подгузников смазывайте малышу ягодицы и бедра барьерным кремом. Чтобы избежать пеленочного дерматита и потницы всегда следите за сухостью кожи. И еще один важный момент - выбирайте солнцезащитное средство с высокой степенью защиты - советую минимум 30 SPF", - говорит Одарчук.
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