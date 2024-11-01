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Как защитить организм в период вирусов и простуд: главные советы

Пятница 01 ноября 2024 11:35
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Как защитить организм в период вирусов и простуд: главные советы Фото: Как уберечься от вирусов во время осени и зимы (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Елена Соломко

В Украине в октябре начался сезон острых респираторных заболеваний, среди которых лидируют коронавирус и грипп. Врачи отмечают, что в это время нужно быть осторожными и выполнять простые профилактические действия.

Как обезопасить себя во время вирусов и простуд - рассказала преподаватель кафедры внутренней медицины, врач кардиолог, терапевт высшей категории Елена Соломко.

Как защитить организм от вирусов?

Прежде всего вы должны избегать близких контактов с больным человеком, то есть выдерживать безопасную дистанцию.

"Это такие простые действия, эффективные при большинстве инфекционных заболеваний", - рассказала врач.

"Очень эффективное мытье рук (не менее 20 секунд), особенно важно - не касаться лица грязными руками, и мыть руки перед едой и после контакта с грязными поверхностями или с больным", - добавила она.

Чаще всего возбудители инфекции попадают в организм из-за грязных рук. Если нет возможности вымыть руки, используйте дезинфицирующие средства.

"Если дома больной - маска поможет защититься, также необходимо периодически протирать поверхности и проветривать помещение", - советует эксперт.

Повысить защитные возможности организма возможно, если придерживаться здорового образа жизни:

  • не курить (курение повышает риск инфекций),
  • полноценно сбалансированно питаться (дефицитные состояния, например железодефицит, также повышают риск инфекций)
  • Достаточный уровень физической активности способствует повышению иммунитета и снижает риск возможных постинфекционных осложнений.

По словам Соломко, вакцинация - лучший способ предотвратить определенные заболевания, или уменьшить вероятность тяжелых форм.

Кому в первую очередь стоит прививаться от гриппа

  • Людям с хроническими болезнями (диабет, гипертония, ишемическая болезнь, хронический бронхит, астма, хронические заболевания почек)
  • Людям с ослабленным иммунитетом (злокачественные опухоли, состояние после пересадки органов)
  • Медикам;
  • Работникам сферы образования;
  • Работникам заведений сферы обслуживания.

Кстати, в Киеве растет уровень заболеваемости гриппом среди школьников.

А также мы писали, какая простая привычка снизит ваши шансы "подцепить" вирус.

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