Як захистити низ штанів від брудних калюж: це геніально і просто!

Для цього нам знадобиться магазинний засіб, призначений для взуття, і трохи зачекати.

Проста інструкція, як зробити штани невразливими до найбрудніших калюж:

Візьміть вологовідштовхуючий засіб для взуття (такий продається в балонах у вигляді спрею).

Нанесіть на чисті сухі штани в ті зони, які потенційно можуть бути заляпані брудом.

Покладіть чи повісьте штани просушитися протягом 15-20 хвилин.

Вуаля! Ваш одяг тепер не вбиратиме бруд з калюж, він просто його відштовхуватиме. Якщо краплі потраплятимуть, їх можна буде легко обтрусити.

Дивіться нижче, як реагує просочена засобом частина тканини і непросочена. Там, де засіб, волога не має шансів проникнути.