Як захистити низ штанів від брудних калюж: це геніально і просто!

Коли за вікном осінь і дощова негода, за нею краще спостерігати з вікна. Але якщо доводиться таки вибиратися, бруду на штанинах чи колготах не уникнути. Тільки уявіть собі, як неприглядно виглядають світлі штани, заляпані позаду бризками з калюж... Але вихід є, і він дуже простий.
Як захистити свій одяг від брудних калюж - читайте нижче в матеріалі Styler.
Для цього нам знадобиться магазинний засіб, призначений для взуття, і трохи зачекати.
Проста інструкція, як зробити штани невразливими до найбрудніших калюж:
Вуаля! Ваш одяг тепер не вбиратиме бруд з калюж, він просто його відштовхуватиме. Якщо краплі потраплятимуть, їх можна буде легко обтрусити.
Дивіться нижче, як реагує просочена засобом частина тканини і непросочена. Там, де засіб, волога не має шансів проникнути.
Раніше ми писали, як захистити взуття від промокання та бруду. Це до геніального простий спосіб.
Також повідомлялося, як зробити будь-яке взуття неслизьким. Прості лайфхаки.
Крім того читайте, як прати кросівки в пральній машині, щоб вони не псувалися.