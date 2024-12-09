Як заборонити Google персоналізувати ваші результати пошуку: інструкція

Як вимкнути персональні результати пошуку в Google

Вимкнути персоналізовані результати пошуку досить просто, але знайти потрібний перемикач може бути складніше. Для цього спробуйте виконати пошук чогось у Google та прокрутити сторінку вниз.

Під логотипом "Goooooooooogle" та номерами сторінок ви повинні побачити невеликий напис “Результати персоналізовані”. Натисніть кнопку “Спробувати без персоналізації”, яка розташована поруч. Це вимкне персональні результати пошуку в Google.

Ця функція була вперше помічена сайтом Search Engine Roundtable, хоча незрозуміло, чому вона не завжди з'являється.

Як вимкнути персональні результати пошуку в Google (фото: Lifehacker)

Якщо ви не бачите цей перемикач, сайт також зазначив, що можна додати &pws=0 до кінця URL-адреси будь-якого пошуку в Google, щоб вимкнути персоналізацію. Цей метод відомий ще з 2007 року.

Альтернативно, відкрийте налаштування облікового запису Google, перейдіть на вкладку "Дані та конфіденційність", потім зніміть галочку з перемикача "Персоналізація пошуку". Перейдіть за посиланням, щоб потрапити на потрібну сторінку.

Щоб переконатися, що ваші результати більше не персоналізовані, виконайте новий пошук і знову прокрутіть сторінку вниз. Текст “Результати персоналізовані” повинен змінитися на “Результати не персоналізовані”. Персоналізацію потрібно вимикати окремо на кожному пристрої або браузері, який ви використовуєте для пошуку Google.

Хоча ця функція є корисною, слід пам'ятати, що неможливо повністю уникнути фільтрів Google, якщо це єдина пошукова система, якою ви користуєтеся, оскільки сайт все ще приймає безліч закулісних рішень про те, що показувати.