Google ризикує раз і назавжди втратити контроль над браузером Chrome: причини

Під час суттєвого загострення антимонопольної битви з технологічними гігантами, що триває, Міністерство юстиції США (DOJ), як повідомляється, готується змусити Google продати свій браузер Chrome.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на один із провідних сайтів новин у сфері бізнесу Bloomberg .

Цілі США щодо Chrome

Міністерство юстиції США планує звернутися до федерального судді із вимогою зобов'язати Google продати Chrome. Ця пропозиція пов'язана із зусиллями щодо обмеження домінування компанії на ринку онлайн-реклами.

Антимонопольний позов проти Google стверджує, що компанія зловживає своїм ринковим впливом, перешкоджаючи конкуренції та завдаючи шкоди споживачам. Протягом кількох років агентство вивчало бізнес-практики компанії, включаючи пошукову систему, рекламний бізнес і операційну систему Android.

Міністерство юстиції прийшло до угоди про те, що необхідно зобов'язати Google ліцензувати результати та дані своєї популярної пошукової системи, а також надати веб-сайтам більше можливостей для запобігання використанню їхнього контенту продуктами штучного інтелекту Google.

Антимонопольні органи мають намір запропонувати Google відокремити свою операційну систему Android для смартфонів від інших своїх продуктів, включаючи пошук та магазин мобільних додатків Google Play, які тепер продаються як пакет, повідомили джерела. Вони також готові домагатися вимог, щоб Google ділилася більшою інформацією з рекламодавцями і надавала їм більше контролю над тим, де показуються їхні оголошення.

Якщо пропозиція DOJ буде задоволена, наслідки для галузі можуть бути серйозними. Chrome, найпопулярніший веб-браузер у світі, може бути проданий, що змінить конкурентний ландшафт. Це також може стимулювати інновації та призвести до зниження цін для користувачів.

Однак на даному етапі це лише пропозиція. Остаточне рішення про продаж прийматиме суддя, і процес може тривати роки.

Володіння найпопулярнішим у світі веб-браузером є ключовим для рекламного бізнесу Google. Компанія може бачити активність зареєстрованих користувачів та використовувати ці дані для більш ефективного таргетування рекламних акцій, які приносять більшу частину її доходу.

Google також використовує Chrome для направлення користувачів до свого флагманського продукту ШІ Gemini, який має потенціал для розвитку з бота-відповідача до помічника.

Реакція Google

Google поки що не прокоментувала плани Міністерство юстиції США. Раніше компанія захищала свої бізнес-практики, стверджуючи, що конкурує чесно і що її продукти приносять користь споживачам.

Продаж Chrome - лише один із можливих наслідків антимонопольного справи. Міністерство також може накласти штрафи, ввести обмеження або внести структурні зміни до бізнесу Google.

Майбутнє компанії та її домінуючих продуктів залишається невизначеним, і результат справи може суттєво вплинути на всю технологічну індустрію.