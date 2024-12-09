Как запретить Google персонализировать ваши результаты поиска: инструкция

Как отключить персонализированные результаты поиска в Google

Отключить персонализированные результаты поиска достаточно просто, но найти нужный переключатель может быть немного сложнее. Для этого попробуйте выполнить поиск чего-то в Google и прокрутить страницу вниз.

Под логотипом "Goooooooooogle" и номерами страниц вы должны увидеть небольшую надпись “Результаты персонализированы”. Нажмите кнопку “Попробовать без персонализации”, которая расположена рядом. Это отключит персонализированные результаты поиска в Google.

Эта функция была впервые замечена сайтом Search Engine Roundtable, хотя неясно, почему она не всегда появляется.

Как отключить персонализированные результаты поиска в Google (фото: Lifehacker)

Если вы не видите этот переключатель, сайт также отметил, что можно добавить &pws=0 в конец URL-адреса любого поиска в Google, чтобы отключить персонализацию. Этот метод был известен еще с 2007 года.

Альтернативно, откройте настройки вашего аккаунта Google, перейдите на вкладку “Данные и конфиденциальность”, затем снимите галочку с переключателя “Персонализация поиска”. Перейдите по ссылке, чтобы попасть на нужную страницу.

Чтобы убедиться, что ваши результаты больше не персонализированы, выполните новый поиск и снова прокрутите страницу вниз. Текст “Результаты персонализированы” должен измениться на “Результаты не персонализированы”. Персонализацию нужно отключать отдельно на каждом устройстве или браузере, который вы используете для поиска в Google.

Хотя эта функция полезна, следует помнить, что невозможно полностью избежать фильтров Google, если это единственная поисковая система, которой вы пользуетесь, поскольку сайт все еще принимает множество закулисных решений о том, что показывать.