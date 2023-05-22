Як забезпечити свій майбутній пенсійний дохід: поради від фінансових експертів

Яка проблема з пенсіями в Україні сьогодні?

На жаль, нинішня пенсійна система вже давно не забезпечує хоча б мінімального рівня життя для переважної більшості українців. Середня пенсія в Україні у квітні 2023 року становила 5 238 грн. При цьому переважна більшість пенсіонерів (67%) одержують навіть менше п'яти тисяч гривень.

Бюджет Пенсійного фонду складається із суми єдиних соціальних внесків (ЄСВ), які сплачуються офіційно працюючими громадянами. 2021 року на кожні 100 пенсіонерів припадало лише 110 платників ЄСВ, які їх "утримували". На жаль, під час війни ситуація значно погіршилась.

Середня пенсія в Україні складає трохи більше п'яти тисяч гривень (фото: РБК-Україна)

Що потрібно зробити для гарної пенсії?

Експерта бізнесу і голова правління "МетЛайф" Інна Бєлянська впевнена, що кожному українцю потрібно завчасно подбати про самостійне забезпечення додаткового доходу, яким він зможе скористатися, завершивши трудову кар'єру.

"Для зберігання та накопичення коштів існує чимало фінансових інструментів - від банківських депозитів та купівлі державних облігацій до придбання нерухомості або цінних паперів. Кожен з них має свої плюси та мінуси, але не кожен підходить для забезпечення постійного збільшення капіталу протягом тривалого терміну - від 15 до 25 років", - каже експерт.

За словами Бєлянської, банківські депозити чи державні облігації не є інструментами тривалого збільшення вашого капіталу, це лише короткостроковий (до 3 років) захист вкладень від інфляції.

Купівля нерухомості - довгостроковий інструмент, але вимагає вже накопиченого капіталу та його прибутковість складно спрогнозувати.

"Оптимальним шляхом для виконання завдання примноження грошей на пенсію є накопичувальне страхування життя. Воно дозволяє чітко встановити фінансову мету та термін її досягнення, наприклад, накопичити 700 000 гривень за 15 років", - розповіла Інна в коментарі Styler.

"Для цього визначається розмір щорічного внеску, який не перевантажує особистий бюджет клієнта. Важливо, що гроші, які він вносить, постійно працюють на примноження - для цього страхова компанія інвестує кошти клієнтів у прибуткові активи", - додала вона.

Експерт пояснила, що після закінчення терміну дії договору майбутній пенсіонер отримує не лише гарантовану за договором суму, а й додатковий дохід - інвестиційний, який у лідерів ринку може становити близько 10% на рік та більше.

Крім того, для захисту гарантованої суми від щорічної інфляції страхові внески можна збільшувати (індексувати) на добровільній основі, у цьому випадку страхова виплата, отримана клієнтом, також значно збільшиться та збереже вартість довгострокових накопичень у часі.

Подбайте про пенсію завчасно (фото: РБК-Україна)

Подбайте про свою пенсію самостійно

Фінансовий експерт Роман Кушнір теж рекомендує думати про пенсію завчасно. Його головна рекомендація - відкладати гроші вже зараз.

"Ключовий спосіб подбати про пенсію - відкладання грошей, яке потім завдяки інвестиціям можна і слід перетворити на пасивний дохід", - каже він.

Ключовими сферами відкладення можуть бути:

консервативні інструменти, такі як облігації чи депозити, недержавні пенсійні фонди чи накопичувальне страхування.

помірні інструменти, такі як фонди ETF, акції, сертифікати КІФ або ПІФ.

агресивні інструменти - інвестиції в бізнес, криптоактиви, товар або нерухомість.

"Звичайно, перше правило, яке потрібно пам'ятати: "Не знаючи броду, не можна лізти у воду". Тобто, щоб інвестувати, а не грати в лотерею, потрібно вчитися, розвиватися і вкласти, як я завжди говорю своїм клієнтам, мінімум 1000 годин у вивчення конкретного інструменту. Інакше, на жаль, це не будуть інвестиції та не заощадження. Це найбільш системний шлях до забезпечення пенсійного доходу", - резюмував Кушнір.