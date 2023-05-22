Как обеспечить свой будущий пенсионный доход: советы от финансовых экспертов

Какая проблема с пенсиями сегодня в Украине?

К сожалению, нынешняя пенсионная система уже давно не обеспечивает хотя бы минимальный уровень жизни для подавляющего большинства украинцев. Средняя пенсия в Украине в апреле 2023 года составила 5238 грн. При этом большинство пенсионеров (67%) получают даже менее пяти тысяч гривен.

Бюджет Пенсионного фонда состоит из суммы единых социальных взносов (ЕСВ), уплачиваемых официально работающими гражданами. В 2021 году на каждые 100 пенсионеров приходилось только 110 плательщиков ЕСВ, которые их "удерживали". К сожалению, во время войны ситуация значительно ухудшилась.

Средняя пенсия в Украине составляет чуть больше пяти тысяч гривен (фото: РБК-Украина)

Что нужно сделать для хорошей пенсии?

Эксперт бизнеса и председатель правления "МетЛайф" Инна Белянская уверена, что каждому украинцу нужно заблаговременно позаботиться о самостоятельном обеспечении дополнительного дохода, которым он сможет воспользоваться, завершив трудовую карьеру.

"Для хранения и накопления средств существует немало финансовых инструментов – от банковских депозитов и покупки государственных облигаций до приобретения недвижимости или ценных бумаг. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, но не каждый подходит для обеспечения постоянного увеличения капитала в течение длительного срока – от 15 до 25 лет", – говорит эксперт.

По словам Белянской, банковские депозиты или государственные облигации не являются инструментами длительного увеличения вашего капитала, это лишь краткосрочная (до 3 лет) защита вложений от инфляции.

Покупка недвижимости – долгосрочный инструмент, но требующий уже накопленного капитала и его доходность сложно спрогнозировать.

"Оптимальным путем для выполнения задачи приумножения денег на пенсию является накопительное страхование жизни. Она позволяет четко установить финансовую цель и срок ее достижения, например, накопить 700 000 гривен за 15 лет", - рассказала Инна в комментарии Styler.

"Для этого определяется размер ежегодного взноса, который не перегружает личный бюджет клиента. Важно, что вносимые им деньги постоянно работают на приумножение - для этого страховая компания инвестирует средства клиентов в прибыльные активы", - добавила она.

Эксперт пояснила, что по истечении срока действия договора будущий пенсионер получает не только гарантированную по договору сумму, но и дополнительный доход – инвестиционный, который у лидеров рынка может составлять около 10% в год и больше.

Кроме того, для защиты гарантированной суммы от ежегодной инфляции страховые взносы можно увеличивать (индексировать) на добровольной основе, в этом случае страховая выплата, полученная клиентом, значительно увеличится и сохранит стоимость долгосрочных накоплений во времени.

Позаботьтесь о пенсии раньше времени (фото: РБК-Украина)

Позаботьтесь о своей пенсии самостоятельно

Финансовый эксперт Роман Кушнир тоже рекомендует думать о пенсии раньше времени. Его главная рекомендация – откладывать деньги уже сейчас.

"Ключевой способ позаботиться о пенсии - откладывание денег, которое потом благодаря инвестициям можно и следует превратить в пассивный доход", - говорит он.

Ключевыми сферами отложения могут быть:

консервативные инструменты, такие как облигации или депозиты, негосударственные пенсионные фонды или накопительное страхование.

умеренные инструменты, такие как фонды ETF, акции, сертификаты КИФ или ПИФ.

агрессивные инструменты – инвестиции в бизнес, криптоактивы, товар или недвижимость.

"Конечно, первое правило, которое нужно помнить: "Не зная брода, не лезь в воду". То есть, чтобы инвестировать, а не играть в лотерею, нужно учиться, развиваться и вложить, как я всегда говорю своим клиентам, минимум 1000 часов в изучении конкретного инструмента. Иначе, к сожалению, это не будут инвестиции и не сбережения. Это наиболее системный путь обеспечения пенсионного дохода", - резюмировал Кушнир.