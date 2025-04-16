Як з'їсти денну норму овочів у салаті: 10 рецептів корисних весняних соусів
Звичний салат може перетворитися на повноцінну овочеву страву, якщо додати правильний соус. Він не лише додасть смаку, а й наситить організм корисними вітамінами.
РБК-Україна (проект Styler) зібрали 19 простих і свіжих рецептів, які не тільки урізноманітнять раціон, а й допоможуть без зусиль з'їсти денну норму овочів.
Чімічуррі
Соус чімічуррі - це класичний аргентинський соус, який чудово підходить до м’яса і овочів. Він має яскравий, свіжий і трохи пікантний смак.
Інгредієнти:
- 1 пучок свіжої петрушки (близько 1 чашки подрібненої)
- 4-5 зубчиків часнику
- 2 ст. л. червоного винного оцту (можна замінити яблучним)
- 1 ч. л. сушеного орегано (або 1 ст. л. свіжого)
- 1/2 ч. л. меленого червоного перцю (пластівців чилі)
- 1/2 ч. л. солі (або за смаком)
- 1/4 ч. л. меленого чорного перцю
- 1/2 чашки (120 мл) оливкової олії (extra virgin)
Подрібніть петрушку й часник (можна вручну або в блендері, але не до стану пюре - краще, щоб структура залишалась. Додайте оцет, орегано, чилі, сіль, перець і все добре перемішай.
Додайте оливкову олію і знову перемішай до однорідності. Дайте соусу настоятися хоча б 20-30 хвилин при кімнатній температурі, щоб смаки з’єдналися. Можна зберігати в холодильнику до тижня.
Чімічуррі (фото: bonappetit.com)
Песто з базиліка
Песто з базиліку - класичний італійський соус, що ідеально підходить до пасти, салатів, сендвічів, риби, м’яса або просто на хліб.
Інгредієнти:
- 2 чашки свіжого листя базиліка (щільно утрамбовані)
- 2-3 зубчики часнику
- 1/2 чашки тертого сиру Пармезан
- 1/3 чашки кедрових горішків (можна замінити волоськими або мигдалем)
- 1/2 чашки оливкової олії (extra virgin)
- cіль - за смаком
- чорний перець - за бажанням
- 1-2 ч. л. соку лимона
У блендері або кухонному комбайні подрібніть горіхи та часник до дрібної крихти. Додайте базилік, сир, сіль, трохи лимонного соку, продовжуйте подрібнювати.
Повільно додавайте оливкову олію, поки соус не стане однорідним і кремовим.
Песто з базиліку (фото: bonappetit.com)
Місо песто
Соус місо песто - це смачне поєднання японської та італійської кухонь. Чудово підходить до локшини, , салатів, овочів, риби або навіть як намазка.
Інгредієнти:
- 1 чашка свіжого базиліку
- 1-2 ч. л. білої або світлої місо-пасти
- 1-2 зубчики часнику
- 2-3 ст. л. кедрових горішків або кеш’ю (можна замінити іншими горіхами)
- 2-3 ст. л. тертого пармезану (за бажанням)
- оливкова олія
- 1 ч. л. лимонного соку
- чорний перець - за смаком
У блендері або комбайні змішайте базилік, горішки, часник, місо та сир. Збивайте поступово, додаючи олію, поки консистенція не стане однорідною, як у класичного песто.
Додайте трохи лимонного соку й перцю - і ще раз перемішайте.
Локшина з соусом місо песто (фото: bonappetit.com)
Зелена сальса
Зелена сальса - це освіжаючий, кислувато-пряний мексиканський соус, зазвичай на основі томатильйо.
Інгредієнти:
- 5-6 томатильйо (можна замінити зеленими помідорами)
- 1-2 перці халапеньйо
- 1 зубчик часнику
- 1/2-1/4 чашки свіжої кінзи
- 2-3 ст. л. соку лайма (можна замінити лимонним)
- цибуля
- сіль - за смаком
- трохи води - для консистенції
Обсмажте томатильйо й перці на сухій сковороді або запечіть в духовці (10-15 хвилин), поки не з’явиться легка засмажена шкірочка. Дайте їм трохи охолонути, потім покладіть в блендер. Додайте часник, кінзу, цибулю, сік лайма, сіль і трохи води.
Все збийте до бажаної текстури.
Зелена сальса (фото: bonappetit.com)
Чермула
Соус чермула - це традиційний північноафриканський соус/маринад, що чудово підходить до риби, морепродуктів, м’яса або овочів.
Інгредієнти:
- 1 пучок свіжої петрушки
- 1 пучок свіжої кінзи
- 3-4 зубчики часнику
- 1 ч. л. меленого кмину
- 1 ч. л. меленого коріандру
- 1/2 ч. л. паприки (копчена або солодка)
- 1/2 ч. л. меленого чилі або каєнського перцю
- 2-3 ст. л. лимонного соку (або оцту)
- сіль і чорний перець - за смаком
Подрібніть петрушку, кінзу та часник (можна вручну або в блендері). Додайте спеції, лимонний сік і олію. Перемішайте або збийте усе в блендері до бажаної консистенції (груба або більш пюреподібна).
Соус чермула (фото: bonappetit.com)
Лимонно-трав'янистий соус із тофу
Лимонно-травʼянистий соус із тофу - це ніжний, кремовий, веганський соус з освіжаючою кислинкою й ароматом зелені. Ідеальний для заправки салатів.
Інгредієнти:
- 200 г тофу
- 2-3 ст. л. лимонного соку (за смаком)
- 1 ч. л. цедри лимона
- 1 зубчик часнику
- 1 ст. л. оливкової олії
- 1/2 ч. л. солі
- 2-3 ст. л. води або рослинного молока
- жменя свіжої зелені: петрушка, базилік, зелена цибуля, кріп
Покладіть всі інгредієнти в блендер та збийте до гладкої, кремової консистенції. Додайте води або соку лимона для регулювання густоти.
Скуштуйте, при потребі додай солі, лимону або трав.
Лимонно-трав'янистий соус із тофу (instagram.com/bwashbu)
Часниково-цибулевий соус у грецькому стилі
Соус ідеально підходить до м’яса, овочів, піти чи навіть як намазка.
Інгредієнти:
- 1 середня цибуля
- 3-4 зубчики часнику
- 1 склянка грецького йогурту
- 1-2 ст. л. оливкової олії
- 1 ч. л. лимонного соку або білого винного оцту
- 1/2 ч. л. сушеного орегано
- сіль і чорний перець
Обсмажте цибулю на оливковій олії до м’якості й карамелізації. За 1–2 хвилини до кінця додай подрібнений часник, щоб не згорів, але дав аромат.
Змішайте у мисці йогурт, лимонний сік, обсмажену цибулю з часником, сіль, перець і зелень (за бажанням).
Поставте у холодильник мінімум на 15-20 хвилин - тоді смаки розкриються краще.
Часниково-цибулевий соус в грецькому стилі (фото: Freepik)
Буряковий соус із козячим сиром
Це яскравий, кремовий, злегка солодкувато-солоний соус, який чудово пасує до грінок, салатів, запечених овочів та пасти.
Інгредієнти:
- 1 середній буряк (запечений або відварений)
- 100 г козячого сиру
- 1-2 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. лимонного соку
- 1 маленький зубчик часнику
- сіль і перець
Запечіть буряк (в фользі, при 200°C 40–50 хв) або відваріть до м’якості. Потім наріжте його і поклади в блендер разом із козячим сиром, олією, лимонним соком, часником, сіллю й перцем.
Збийте до однорідної кремової текстури. За потреби додайте ще трохи олії або ложку води, щоб отримати бажану консистенцію.
Буряковий соус із козячим сиром (фото: instagram/mesa_sana)
Зелений чатні
Це свіжий, яскравий, трохи пряний соус, який чудово пасує до індійських страв або навіть як заправка до салатів.
Інгредієнти:
- 1 пучок свіжої кінзи (з гілочками)
- 1 пучок м’яти (листя)
- 2-3 стебла зеленої цибулі
- 1 зелений чилі
- 1-2 ст. л. лимонного або лаймового соку
- 1/2 ч. л. цукру
- 1/2 ч. л. солі (або за смаком)
- 1-2 ст. л. води (за потреби - для консистенції)
Усі інгредієнти складіть в блендер або кухонний комбайн та збивайте до однорідної консистенції. Додайте води, якщо треба, щоб соус не був надто густим.
Перелийте у баночку й зберігайте у холодильнику до 3-4 днів.
Зелений чатні (фото: bonappetit.com)
Соус з м'ятою та імбирним песто
Це буде свіжий, злегка пряний, ароматний соус, який чудово підійде до овочів, м’яса, риби, локшини або як заправка до салатів.
Інгредієнти:
- 1 чашка свіжого листя м’яти (без стебел)
- 1/2 чашки петрушки або кінзи
- 2-3 см свіжого імбиру (очищеного і нарізаного)
- 1 зубчик часнику (за бажанням)
- 1/4 чашки будь-яких горіхів (мигдаль, кеш’ю, волоські або кедрові)
- 1/4 чашки тертого пармезану
- сік половини лимона або лайма
- оливкова олія
- сіль та чорний перець
У блендер покладіть м’яту, імбир, горіхи, часник, лимонний сік, сир та почніть все збивати, поступово додаючи олію. Якщо соус виходить дуже густий - додайте трохи води.
За бажанням - дайте настоятись у холодильнику 15-20 хвилин для насиченішого смаку.
Соус з м'ятою та імбирним песто (фото: bonappetit.com)
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