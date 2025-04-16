Как съесть дневную норму овощей в салате: 10 рецептов полезных весенних соусов
Привычный салат может превратиться в полноценное овощное блюдо, если добавить правильный соус. Он не только придаст вкусу, но и насытит организм полезными витаминами.
РБК-Украина (проект Styler) собрали 19 простых и свежих рецептов, которые не только разнообразят рацион, но и помогут без труда съесть дневную норму овощей.
Чимичурри
Соус чимичурри - это классический аргентинский соус, который прекрасно подходит к мясу и овощам. Он имеет яркий, свежий и немного пикантный вкус.
Ингредиенты:
- 1 пучок свежей петрушки (около 1 чашки измельченной)
- 4-5 зубчиков чеснока
- 2 ст. л. красного винного уксуса (можно заменить яблочным)
- 1 ч. л. сушеного орегано (или 1 ст. л. свежего)
- 1/2 ч. л. молотого красного перца (хлопьев чили)
- 1/2 ч. л. соли (или по вкусу)
- 1/4 ч. л. молотого черного перца
- 1/2 чашки (120 мл) оливкового масла (extra virgin)
Измельчите петрушку и чеснок (можно вручную или в блендере, но не до состояния пюре - лучше, чтобы структура оставалась. Добавьте уксус, орегано, чили, соль, перец и все хорошо перемешай.
Добавьте оливковое масло и снова перемешай до однородности. Дайте соусу настояться хотя бы 20-30 минут при комнатной температуре, чтобы вкусы соединились. Можно хранить в холодильнике до недели.
Чимичурри (фото: bonappetit.com)
Песто из базилика
Песто из базилика - классический итальянский соус, идеально подходящий к пасте, салатам, сэндвичам, рыбе, мясу или просто на хлеб.
Ингредиенты:
- 2 чашки свежих листьев базилика (плотно утрамбованные)
- 2-3 зубчика чеснока
- 1/2 чашки тертого сыра Пармезан
- 1/3 чашки кедровых орешков (можно заменить грецкими или миндалем)
- 1/2 чашки оливкового масла (extra virgin)
- соль - по вкусу
- черный перец - по желанию
- 1-2 ч. л. сока лимона
В блендере или кухонном комбайне измельчите орехи и чеснок до мелкой крошки. Добавьте базилик, сыр, соль, немного лимонного сока, продолжайте измельчать.
Медленно добавляйте оливковое масло, пока соус не станет однородным и кремовым.
Песто из базилика (фото: bonappetit.com)
Мисо песто
Соус мисо песто - это вкусное сочетание японской и итальянской кухонь. Отлично подходит к лапше, салатам, овощам, рыбе или даже как намазка.
Ингредиенты:
- 1 чашка свежего базилика
- 1-2 ч. л. белой или светлой мисо-пасты
- 1-2 зубчика чеснока
- 2-3 ст. л. кедровых орешков или кешью (можно заменить другими орехами)
- 2-3 ст. л. тертого пармезана (по желанию)
- оливковое масло
- 1 ч. л. лимонного сока
- черный перец - по вкусу
В блендере или комбайне смешайте базилик, орешки, чеснок, мисо и сыр. Взбивайте постепенно, добавляя масло, пока консистенция не станет однородной, как у классического песто.
Добавьте немного лимонного сока и перца - и еще раз перемешайте.
Лапша с соусом мисо песто (фото: bonappetit.com)
Зеленая сальса
Зеленая сальса - это освежающий, кисловато-пряный мексиканский соус, обычно на основе томатильо.
Ингредиенты:
- 5-6 томатильо (можно заменить зелеными помидорами)
- 1-2 перца халапеньо
- 1 зубчик чеснока
- 1/2-1/4 чашки свежей кинзы
- 2-3 ст. л. сока лайма (можно заменить лимонным)
- лук
- соль - по вкусу
- немного воды - для консистенции
Обжарьте томатильо и перцы на сухой сковороде или запеките в духовке (10-15 минут), пока не появится легкая зажаренная корочка. Дайте им немного остыть, затем положите в блендер. Добавьте чеснок, кинзу, лук, сок лайма, соль и немного воды.
Все взбейте до желаемой текстуры.
Зеленая сальса (фото: bonappetit.com)
Чермула
Соус чермула - это традиционный североафриканский соус/маринад, прекрасно подходит к рыбе, морепродуктам, мясу или овощам.
Ингредиенты:
- 1 пучок свежей петрушки
- 1 пучок свежей кинзы
- 3-4 зубчика чеснока
- 1 ч. л. молотого тмина
- 1 ч. л. молотого кориандра
- 1/2 ч. л. паприки (копченая или сладкая)
- 1/2 ч. л. молотого чили или кайенского перца
- 2-3 ст. л. лимонного сока (или уксуса)
- соль и черный перец - по вкусу
Измельчите петрушку, кинзу и чеснок (можно вручную или в блендере). Добавьте специи, лимонный сок и масло. Перемешайте или взбейте все в блендере до желаемой консистенции (грубая или более пюреобразная).
Соус чермула (фото: bonappetit.com)
Лимонно-травянистый соус из тофу
Лимонно-травянистый соус из тофу - это нежный, кремовый, веганский соус с освежающей кислинкой и ароматом зелени. Идеален для заправки салатов.
Ингредиенты:
- 200 г тофу
- 2-3 ст. л. лимонного сока (по вкусу)
- 1 ч. л. цедры лимона
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1/2 ч. л. соли
- 2-3 ст. л. воды или растительного молока
- горсть свежей зелени: петрушка, базилик, зеленый лук, укроп
Положите все ингредиенты в блендер и взбейте до гладкой, кремовой консистенции. Добавьте воды или сока лимона для регулирования густоты.
Попробуйте, при необходимости добавьте соли, лимона или трав.
Лимонно-травянистый соус из тофу (instagram.com/bwashbu)
Чесночно-луковый соус в греческом стиле
Соус идеально подходит к мясу, овощам, питы или даже как намазка.
Ингредиенты:
- 1 средний лук
- 3-4 зубчика чеснока
- 1 стакан греческого йогурта
- 1-2 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. лимонного сока или белого винного уксуса
- 1/2 ч. л. сушеного орегано
- соль и черный перец
Обжарьте лук на оливковом масле до мягкости и карамелизации. За 1-2 минуты до конца добавь измельченный чеснок, чтобы не сгорел, но дал аромат.
Смешайте в миске йогурт, лимонный сок, обжаренный лук с чесноком, соль, перец и зелень (по желанию).
Поставьте в холодильник минимум на 15-20 минут - тогда вкусы раскроются лучше.
Чесночно-луковый соус в греческом стиле (фото: Freepik)
Свекольный соус со свекольным сыром с козьим сыром
Это яркий, кремовый, слегка сладковато-соленый соус, который прекрасно подходит к гренкам, салатам, запеченным овощам и пасте.
Ингредиенты:
- 1 средняя свекла (запеченная или отваренная)
- 100 г козьего сыра
- 1-2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1 маленький зубчик чеснока
- соль и перец
Запеките свеклу (в фольге, при 200°C 40-50 мин) или отварите до мягкости. Затем нарежьте ее и положи в блендер вместе с козьим сыром, маслом, лимонным соком, чесноком, солью и перцем.
Взбейте до однородной кремовой текстуры. При необходимости добавьте еще немного масла или ложку воды, чтобы получить желаемую консистенцию.
Свекольный соус с козьим сыром (фото: instagram/mesa_sana)
Зеленый чатни
Это свежий, яркий, немного пряный соус, который прекрасно подходит к индийским блюдам или даже как заправка к салатам.
Ингредиенты:
- 1 пучок свежей кинзы (с веточками)
- 1 пучок мяты (листья)
- 2-3 стебля зеленого лука
- 1 зеленый чили
- 1-2 ст. л. лимонного или лаймового сока
- 1/2 ч. л. сахара
- 1/2 ч. л. соли (или по вкусу)
- 1-2 ст. л. воды (при необходимости - для консистенции)
Все ингредиенты сложите в блендер или кухонный комбайн и взбивайте до однородной консистенции. Добавьте воды, если нужно, чтобы соус не был слишком густым.
Перелейте в баночку и храните в холодильнике до 3-4 дней.
Зеленый чатни (фото: bonappetit.com)
Соус с мятой и имбирным песто
Это будет свежий, слегка пряный, ароматный соус, который прекрасно подойдет к овощам, мясу, рыбе, лапше или как заправка к салатам.
Ингредиенты:
- 1 чашка свежих листьев мяты (без стеблей)
- 1/2 чашки петрушки или кинзы
- 2-3 см свежего имбиря (очищенного и нарезанного)
- 1 зубчик чеснока (по желанию)
- 1/4 чашки любых орехов (миндаль, кешью, грецкие или кедровые)
- 1/4 чашки тертого пармезана
- сок половины лимона или лайма
- оливковое масло
- соль и черный перец
В блендер положите мяту, имбирь, орехи, чеснок, лимонный сок, сыр и начните все взбивать, постепенно добавляя масло. Если соус получается очень густой - добавьте немного воды.
По желанию - дайте настояться в холодильнике 15-20 минут для более насыщенного вкуса.
Соус с мятой и имбирным песто (фото: bonappetit.com)
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