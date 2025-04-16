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Как съесть дневную норму овощей в салате: 10 рецептов полезных весенних соусов

Среда 16 апреля 2025 12:23
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Как съесть дневную норму овощей в салате: 10 рецептов полезных весенних соусов Полезные рецепты весенних соусов, чтобы есть больше зелени (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Привычный салат может превратиться в полноценное овощное блюдо, если добавить правильный соус. Он не только придаст вкусу, но и насытит организм полезными витаминами.

РБК-Украина (проект Styler) собрали 19 простых и свежих рецептов, которые не только разнообразят рацион, но и помогут без труда съесть дневную норму овощей.

Чимичурри

Соус чимичурри - это классический аргентинский соус, который прекрасно подходит к мясу и овощам. Он имеет яркий, свежий и немного пикантный вкус.

Ингредиенты:

  • 1 пучок свежей петрушки (около 1 чашки измельченной)
  • 4-5 зубчиков чеснока
  • 2 ст. л. красного винного уксуса (можно заменить яблочным)
  • 1 ч. л. сушеного орегано (или 1 ст. л. свежего)
  • 1/2 ч. л. молотого красного перца (хлопьев чили)
  • 1/2 ч. л. соли (или по вкусу)
  • 1/4 ч. л. молотого черного перца
  • 1/2 чашки (120 мл) оливкового масла (extra virgin)

Измельчите петрушку и чеснок (можно вручную или в блендере, но не до состояния пюре - лучше, чтобы структура оставалась. Добавьте уксус, орегано, чили, соль, перец и все хорошо перемешай.

Добавьте оливковое масло и снова перемешай до однородности. Дайте соусу настояться хотя бы 20-30 минут при комнатной температуре, чтобы вкусы соединились. Можно хранить в холодильнике до недели.

Как съесть дневную норму овощей в салате: 10 рецептов полезных весенних соусовЧимичурри (фото: bonappetit.com)

Песто из базилика

Песто из базилика - классический итальянский соус, идеально подходящий к пасте, салатам, сэндвичам, рыбе, мясу или просто на хлеб.

Ингредиенты:

  • 2 чашки свежих листьев базилика (плотно утрамбованные)
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1/2 чашки тертого сыра Пармезан
  • 1/3 чашки кедровых орешков (можно заменить грецкими или миндалем)
  • 1/2 чашки оливкового масла (extra virgin)
  • соль - по вкусу
  • черный перец - по желанию
  • 1-2 ч. л. сока лимона

В блендере или кухонном комбайне измельчите орехи и чеснок до мелкой крошки. Добавьте базилик, сыр, соль, немного лимонного сока, продолжайте измельчать.

Медленно добавляйте оливковое масло, пока соус не станет однородным и кремовым.

Как съесть дневную норму овощей в салате: 10 рецептов полезных весенних соусов

Песто из базилика (фото: bonappetit.com)

Мисо песто

Соус мисо песто - это вкусное сочетание японской и итальянской кухонь. Отлично подходит к лапше, салатам, овощам, рыбе или даже как намазка.

Ингредиенты:

  • 1 чашка свежего базилика
  • 1-2 ч. л. белой или светлой мисо-пасты
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 2-3 ст. л. кедровых орешков или кешью (можно заменить другими орехами)
  • 2-3 ст. л. тертого пармезана (по желанию)
  • оливковое масло
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • черный перец - по вкусу

В блендере или комбайне смешайте базилик, орешки, чеснок, мисо и сыр. Взбивайте постепенно, добавляя масло, пока консистенция не станет однородной, как у классического песто.

Добавьте немного лимонного сока и перца - и еще раз перемешайте.

Как съесть дневную норму овощей в салате: 10 рецептов полезных весенних соусовЛапша с соусом мисо песто (фото: bonappetit.com)

Зеленая сальса

Зеленая сальса - это освежающий, кисловато-пряный мексиканский соус, обычно на основе томатильо.

Ингредиенты:

  • 5-6 томатильо (можно заменить зелеными помидорами)
  • 1-2 перца халапеньо
  • 1 зубчик чеснока
  • 1/2-1/4 чашки свежей кинзы
  • 2-3 ст. л. сока лайма (можно заменить лимонным)
  • лук
  • соль - по вкусу
  • немного воды - для консистенции

Обжарьте томатильо и перцы на сухой сковороде или запеките в духовке (10-15 минут), пока не появится легкая зажаренная корочка. Дайте им немного остыть, затем положите в блендер. Добавьте чеснок, кинзу, лук, сок лайма, соль и немного воды.

Все взбейте до желаемой текстуры.

Как съесть дневную норму овощей в салате: 10 рецептов полезных весенних соусовЗеленая сальса (фото: bonappetit.com)

Чермула

Соус чермула - это традиционный североафриканский соус/маринад, прекрасно подходит к рыбе, морепродуктам, мясу или овощам.

Ингредиенты:

  • 1 пучок свежей петрушки
  • 1 пучок свежей кинзы
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. молотого тмина
  • 1 ч. л. молотого кориандра
  • 1/2 ч. л. паприки (копченая или сладкая)
  • 1/2 ч. л. молотого чили или кайенского перца
  • 2-3 ст. л. лимонного сока (или уксуса)
  • соль и черный перец - по вкусу

Измельчите петрушку, кинзу и чеснок (можно вручную или в блендере). Добавьте специи, лимонный сок и масло. Перемешайте или взбейте все в блендере до желаемой консистенции (грубая или более пюреобразная).

Как съесть дневную норму овощей в салате: 10 рецептов полезных весенних соусовСоус чермула (фото: bonappetit.com)

Лимонно-травянистый соус из тофу

Лимонно-травянистый соус из тофу - это нежный, кремовый, веганский соус с освежающей кислинкой и ароматом зелени. Идеален для заправки салатов.

Ингредиенты:

  • 200 г тофу
  • 2-3 ст. л. лимонного сока (по вкусу)
  • 1 ч. л. цедры лимона
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1/2 ч. л. соли
  • 2-3 ст. л. воды или растительного молока
  • горсть свежей зелени: петрушка, базилик, зеленый лук, укроп

Положите все ингредиенты в блендер и взбейте до гладкой, кремовой консистенции. Добавьте воды или сока лимона для регулирования густоты.

Попробуйте, при необходимости добавьте соли, лимона или трав.

Как съесть дневную норму овощей в салате: 10 рецептов полезных весенних соусовЛимонно-травянистый соус из тофу (instagram.com/bwashbu)

Чесночно-луковый соус в греческом стиле

Соус идеально подходит к мясу, овощам, питы или даже как намазка.

Ингредиенты:

  • 1 средний лук
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 1 стакан греческого йогурта
  • 1-2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. лимонного сока или белого винного уксуса
  • 1/2 ч. л. сушеного орегано
  • соль и черный перец

Обжарьте лук на оливковом масле до мягкости и карамелизации. За 1-2 минуты до конца добавь измельченный чеснок, чтобы не сгорел, но дал аромат.

Смешайте в миске йогурт, лимонный сок, обжаренный лук с чесноком, соль, перец и зелень (по желанию).

Поставьте в холодильник минимум на 15-20 минут - тогда вкусы раскроются лучше.

Как съесть дневную норму овощей в салате: 10 рецептов полезных весенних соусовЧесночно-луковый соус в греческом стиле (фото: Freepik)

Свекольный соус со свекольным сыром с козьим сыром

Это яркий, кремовый, слегка сладковато-соленый соус, который прекрасно подходит к гренкам, салатам, запеченным овощам и пасте.

Ингредиенты:

  • 1 средняя свекла (запеченная или отваренная)
  • 100 г козьего сыра
  • 1-2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1 маленький зубчик чеснока
  • соль и перец

Запеките свеклу (в фольге, при 200°C 40-50 мин) или отварите до мягкости. Затем нарежьте ее и положи в блендер вместе с козьим сыром, маслом, лимонным соком, чесноком, солью и перцем.

Взбейте до однородной кремовой текстуры. При необходимости добавьте еще немного масла или ложку воды, чтобы получить желаемую консистенцию.

Как съесть дневную норму овощей в салате: 10 рецептов полезных весенних соусовСвекольный соус с козьим сыром (фото: instagram/mesa_sana)

Зеленый чатни

Это свежий, яркий, немного пряный соус, который прекрасно подходит к индийским блюдам или даже как заправка к салатам.

Ингредиенты:

  • 1 пучок свежей кинзы (с веточками)
  • 1 пучок мяты (листья)
  • 2-3 стебля зеленого лука
  • 1 зеленый чили
  • 1-2 ст. л. лимонного или лаймового сока
  • 1/2 ч. л. сахара
  • 1/2 ч. л. соли (или по вкусу)
  • 1-2 ст. л. воды (при необходимости - для консистенции)

Все ингредиенты сложите в блендер или кухонный комбайн и взбивайте до однородной консистенции. Добавьте воды, если нужно, чтобы соус не был слишком густым.

Перелейте в баночку и храните в холодильнике до 3-4 дней.

Как съесть дневную норму овощей в салате: 10 рецептов полезных весенних соусовЗеленый чатни (фото: bonappetit.com)

Соус с мятой и имбирным песто

Это будет свежий, слегка пряный, ароматный соус, который прекрасно подойдет к овощам, мясу, рыбе, лапше или как заправка к салатам.

Ингредиенты:

  • 1 чашка свежих листьев мяты (без стеблей)
  • 1/2 чашки петрушки или кинзы
  • 2-3 см свежего имбиря (очищенного и нарезанного)
  • 1 зубчик чеснока (по желанию)
  • 1/4 чашки любых орехов (миндаль, кешью, грецкие или кедровые)
  • 1/4 чашки тертого пармезана
  • сок половины лимона или лайма
  • оливковое масло
  • соль и черный перец

В блендер положите мяту, имбирь, орехи, чеснок, лимонный сок, сыр и начните все взбивать, постепенно добавляя масло. Если соус получается очень густой - добавьте немного воды.

По желанию - дайте настояться в холодильнике 15-20 минут для более насыщенного вкуса.Как съесть дневную норму овощей в салате: 10 рецептов полезных весенних соусов

Соус с мятой и имбирным песто (фото: bonappetit.com)

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