Як їсти яйця, щоб не підчепити сальмонельоз: правда і міфи

Відомий український підприємець з Одеси Андрій Ставніцер захворів на сальмонельоз після сніданку в кафе. Кілька тижнів тому ми писали, що у Києві відвідувачі популярного закладу теж отруїлися. І останнім часом про подібні випадки отруєнь у закладах харчування по країні говорять все більше… А вина усьому - неякісні яйця.
Більше того, за попередньою інформацією, всі заклади, отримували яйця від одного постачальника (назву якого ми не будемо розкривати до того, як компанія не озвучить свою позицію). Хотілося б вірити, що це прикра випадковість.
А тим часом, напевно, краще утриматися у кафе від сніданків, які містять сирі яйця. А більше про те, як правильно їсти яйця і не заразитися сальмонельозом - читайте в нашому матеріалі.
Загалом основною причиною інфікування сальмонелами медики називають вживання їжі, що містить значну кількість бактерій. Найчастіше це яйця та м'ясо птиці, а також інші м'ясні продукти, які неправильно оброблені або зберігалися в умовах, що сприяють розмноженню мікроорганізмів.
Тут варто звернути увагу, що подібні ризики підвищуються на тлі перебоїв енергопостачання через проблеми зі світлом внаслідок російських ракетних та дронових ударів по енергооб'єктах в Україні, про що попереджають у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Києві. Фахівці наголошують, що заклади громадського харчування мають забезпечити контроль простежуваності харчових продуктів/сировини, термінів їх зберігання та контроль температурного режиму на всіх етапах обігу.
Як свідчить статистика, у переважній більшості випадків (96-98%) інфікування пов'язане зі споживанням забрудненої сальмонелою їжі. Ось як розташовані продукти харчування за ризиком забруднення сальмонелами:
Щодо високої живучості сальмонел у продуктах медики Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України зазначають, що такі мікроорганізми у воді зберігаються до 5 місяців, у м'ясі - близько 2-4 місяців, у замороженому м'ясі - 6 місяців, у молоці - 20 днів, кефірі - до 2 місяців, вершковому маслі - до 4 місяців.
Зазначимо, що соління та копчення на цього збудника впливають незначно, а попри поширений міф щодо "захисту" від зарази за допомогою морозилки - насправді заморожування навіть збільшує терміни виживання мікроорганізмів у продуктах.
Це кишкова інфекція, що передається здебільшого з їжею, а викликають її мікроби роду сальмонел (Salmonella). Характеризується переважним ураженням травної системи з розвитком діареї, інтоксикації та зневоднення організму, можуть бути ускладнення, можливий розвиток ниркової недостатності.
Сальмонели, потрапляючи в організм, селяться на стінках тонкого кишечника, де проникають у тканини та починають розмножуватися. Чи здатні вони проникати й у лімфатичні вузли та кров людини. Найчастіше результатом інфікування є шлунково-кишкова форма хвороби, найбільш небезпечні для життя - тифоподібна та септична форми.
Жодної спеціальної вакцини від сальмонельозу не існує, і, щоб уникнути інфікування, лікарі рекомендують дотримуватися таких профілактичних заходів при вживанні яєць:
Профілактика на побутовому рівні та з іншими продуктами:
Перші ознаки інфікування при проникненні сальмонел в організм з їжею можуть з'явитися вже через кілька годин, або протягом 3 днів, але зазвичай протягом першої доби.
При контактно-побутовому зараженні інкубаційний період може збільшитись до 8 днів.
Симптоми та тяжкість захворювання визначаються формою її перебігу. Так, шлунково-кишкова форма, що виникає майже у 98% випадків інфікування, характеризується:
Якщо хвороба протікає у тяжкій формі, спостерігається збільшення печінки та селезінки, а також зневоднення.
У разі виявлення подібних симптомів слід негайно звернутися до лікарів для уточнення діагнозу та подальшого лікування. Пам'ятайте, що лікування як дітей, так і дорослих має проводитися лише в стаціонарних умовах.
У жодному разі не слід займатися самолікуванням і приймати антибіотики - тут медики спростовують ще один міф - адже збудник може бути до них стійким і в результаті неправильного лікування людина може стати прихованим носієм інфекції та заражати інших.
Нагадаємо, раніше ми писали, які яйця не можна купувати в магазині, та як відрізнити хороші від поганих, які можуть бути смертельно небезпечні.
А також нутриціолог перед цим розповідав, що буде з організмом, якщо є яйця щодня.