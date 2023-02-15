Как есть яйца, чтобы не подцепить сальмонеллез: правда и мифы

В целом основной причиной инфицирования сальмонеллами медики называют употребление пищи, содержащей значительное количество бактерий. Чаще всего это яйца и мясо птиц, а также другие мясные продукты, которые неправильно обработаны или хранились в условиях, способствующих размножению микроорганизмов.

Тут стоит обратить внимание, что подобные риски повышаются на фоне перебоев энергоснабжения из-за проблем со светом в результате российских ракетных и дроновых ударов по энергообъектам в Украине, о чем предупреждают в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве. Специалисты подчеркивают, что заведений общественного питания должно обеспечить контроль прослеживаемости пищевых продуктов/сырья, сроков их хранения и контроль температурного режима на всех этапах обращения.

Яйца и риск подцепить сальмонеллез

Как свидетельствует статистика, в подавляющем большинстве случаев (96-98%) инфицирование связано с потреблением загрязненной сальмонеллой пищи. Вот как расположены продукты питания по риску загрязнения сальмонеллами:

яйца и изделия из них,

мясо животных и изделия из него,

рыба и морепродукты,

молоко и молокопродукты,

овощи и фрукты.

Что касается высокой живучести сальмонелл в продуктах медики Волынского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины отмечают, что такие микроорганизмы в воде хранятся до 5 месяцев, в мясе - около 2-4 месяцев, в замороженном мясе - 6 месяцев, в молоке - 20 дней, кефире - до 2 месяцев, сливочном масле - до 4 месяцев.

Отметим, что соление и копчение на этого возбудителя влияют незначительно, а вопреки распространенному мифу о "защите" от заразы с помощью морозильника - на самом деле заморозка даже увеличивает сроки выживания микроорганизмов в продуктах.

Что такое сальмонеллез и как инфицируются

Это кишечная инфекция, что передается в большинстве случаев с пищей, а вызывают ее микробы рода сальмонелл (Salmonella). Характеризуется преимущественным поражением пищеварительной системы с развитием диареи, интоксикации и обезвоживания организма, могут быть осложнения, возможно развитие почечной недостаточности.

Сальмонеллы, попадая в организм, селятся на стенках тонкого кишечника, где проникают в ткани и начинают размножаться. Способны они проникать и в лимфатические узлы и кровь человека. Чаще результатом инфицирования является желудочно-кишечная форма болезни, наиболее опасные для жизни - тифовидная и септическая формы.

Как уберечься, употребляя яйца

Никакой специальной вакцины от сальмонеллеза не существует, и во избежание инфицирования врачи рекомендуют придерживаться таких профилактических мер при употреблении яиц:

жарить яйца следует с обеих сторон ( вопреки мифу о якобі достаточной прожарке лишь с одной ), а варить - не менее 10 минут;

), а варить - не менее 10 минут; не пейте сырые яйца, откажитесь от употребления яичницы "глазуньи", от домашнего майонеза с сырыми яйцами;

перед использованием яйца рекомендуют предварительно помыть в 2% растворе питьевой соды, а затем промыть в проточной воде;

использование гусиных и утиных яиц можно только в тесто;

применяйте для мяса, рыбы, птицы и яиц достаточную термическую обработку.

Профилактика на бытовом уровне и с другими продуктами:

кипятите молоко;

для готовых и сырых продуктов необходимо использовать отдельную посуду, ножи, разделочные доски;

скоропортящиеся продукты (вареные колбасы, мясные салаты, молочные продукты и другие) следует хранить в холодильниках при температуре не выше 8 градусов;

соблюдайте правила личной гигиены, внимательно следить за гигиеной маленьких детей, мойте руки с мылом перед приготовлением пищи и перед ее употреблением;

при покупке пищевых продуктов обращайте внимание на конечный срок годности и условия хранения, при необходимости требуйте сопроводительную документацию, удостоверяющую качество и происхождение продуктов (качественное удостоверение, сертификат качества, декларация производителя);

употреблять блюда необходимо сразу после приготовления, при повторном употреблении - подвергать их термической обработке;

перед потреблением овощи и ягоды нужно мыть под проточной водой или ошпарить кипятком.

Симптомы заболевания и что делать

Первые признаки инфицирования при проникновении сальмонелл в организм с пищей могут появиться уже через несколько часов, или в течение 3 дней, но обычно - в течение первых суток.

При контактно-бытовом заражении инкубационный период может увеличиться до 8 дней.

Симптомы и тяжесть заболевания определяются формой ее протекания. Так, желудочно-кишечная форма, возникающая почти в 98% случаев инфицирования, характеризуется:

резким повышением температуры тела,

слабостью,

ознобом,

головной болью,

тошнотой и болями в животе,

изнурительным поносом.

Если болезнь протекает в тяжелой форме, наблюдается увеличение печени и селезенки, а также обезвоживание.

В случае обнаружения подобных симптомов следует немедленно обратиться к врачам для уточнения диагноза и последующего лечения. Помните, что лечение как детей, так и взрослых должно проводиться только в стационарных условиях.

В любом случае не следует заниматься самолечением и принимать антибиотики - тут медики развеивают еще один миф - так как возбудитель может быть к ним устойчивым и в результате неправильного лечения человек может стать скрытым носителем инфекции и заражать других.