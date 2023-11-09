Як їсти макарони і не набирати зайву вагу: секрети італійців

Макарони не призводять до ожиріння

Італійці вважаються однією з найстрункіших націй у Європі. Як показало одне з досліджень, саме вживання макаронів їм допомагає залишатися стрункими.

Вчені проаналізували зріст та вагу 23 000 італійців, а також їх переваги у харчуванні, і з'ясували, що причиною стрункості є секрети вживання макаронів.

Як правильно їсти макарони

Зберегти фігуру італійцям допомагає помірність - вони не розпочинають їсти, якщо не голодні й закінчують трапезу до того, як наситяться. У цілому порція пасти складає - розміром з один стакан.

Другий секрет – вони їдять макарони, приготовані аль-денте, що робить їх травленням більш ефективним та швидким.

Третій - італійці використовують середземноморську дієту, в яку входить дуже багато свіжих овочів, риби та морепродуктів. І майже не їдять червоне м'ясо та оброблені продукти.

В основі більшості соусів до пасти - помідори, оливкова олія, орегано, базилік, перець, чебрець, розмарин.

П'ятий секрет - вони обирають спагетті та макарони з твердих сортів пшениці. Також вибирайте житні, гречані, рисові, соєві, з цільнозернового борошна.

Шостий секрет - під час їжі вони не поспішають, тому що обіди та вечері це не тільки трапеза, а ще й насолода, та спосіб спілкування.

Як їсти макарони та не товстіти

Їжте макарони невеликими порціями. На основну страву півсклянки макаронів, решту мають становити добавки - соус, ніжне м'ясо, риба, овочі, горіхи, морепродукти, оливкова олія.

Готуйте макарони аль-денте - вживання переварених макаронів приведе у вас в організмі до раптового стрибка рівня глюкози в крові. І коли він упаде, ви відчуєте сонливість, а голод швидше повернеться.

Остудіть макарони. Перед їдою остудіть макарони до кімнатної температури. Так їхній глікемічний індекс стане нижчим.

Ретельно підбирайте соус. Найчастіше причиною зайвої ваги стають не макарони, а соус. Тому уникайте вершків, майонезу, жирних соусів та підливу з оброблених продуктів.

Використовуйте корисні добавки. Замість жирного бекону додайте в карбонару гриби чи кабачки.

Овочі. До будь-якої страви з макаронів завжди додавайте велику кількість овочів.