Как есть макароны и не набирать лишний вес: секреты итальянцев

Макароны не приводят к ожирению

Итальянцы считаются одной из самых стройных наций в Европе. Как показало одно из исследований, именно употребление макарон им помогает оставаться стройными.

Ученые проанализировали рост и вес 23 000 итальянцев, а также их предпочтения в питании, и выяснили, что причиной стройности являются секреты употребления макарон.

Как правильно есть макароны

Сохранить фигуру итальянцам помогает умеренность - они не приступают к пище, если не голодны и заканчивают трапезу до того, как насытятся. В целом порция пасты составляет - размером с один стакан.

Второй секрет - они едят макароны, приготовленные аль-денте, что делает их пищеварением более эффективным и быстрым.

Третий - итальянцы используют средиземноморскую диету, в котороую входит очень много свежих овощей, рыбы и морепродуктов. И почти не едят красное мясо и обработанные продукты.

В основе большинства соусов к пасте - помидоры, оливковое масло, орегано, базилик, перец, тимьян, розмарин.

Пятый секрет - они выбирают спагетти и макароны из твердых сортов пшеницы. Также выбирайте ржаные, гречневые, рисовые, соевые, из цельнозерновой муки.

Шестой секрет - во время еды они не торопятся, так как обеды и ужины это не только трапеза, а еще и наслаждение, и способ общения.

Как есть макароны и не толстеть

Ешьте макароны небольшими порциями. На основное блюдо полстакана макарон, остальное должны составлять добавки - соус, нежное мясо, рыба, овощи, орехи, морепродукты, оливковое масло.

Готовьте макароны аль денте - употребление переваренных макарон приведет у вас в организме к внезапному скачку уровня глюкозы в крови. И когда он упадет, вы почувствуете сонливость, а голод быстрее вернется.

Остудите макароны. Перед едой остудите макароны до комнатной температуры. Так их гликемический индекс станет ниже.

Тщательно подбирайте соус. Чаще всего причиной лишнего веса становятся не макароны, а соус. Поэтому избегайте сливок, майонеза, жирных соусов и подлив из обработанных продуктов.

Используйте полезные добавки. Вместо жирного бекона добавьте в карбонару грибы или кабачки.

Овощи. К любому блюду из макарон всегда добавляйте большое количество овощей.