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Як у WhatsApp відправити повідомлення без додавання номера: 7 простих способів

7 способів написати у WhatsApp, не зберігаючи номер (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Чи бувало у вас, що потрібно терміново написати у WhatsApp, але не хочеться зберігати номер у контактах? На щастя, додаток дає змогу надсилати повідомлення без додавання номера, і для цього є кілька зручних способів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Technology Personalized, який спеціалізується на технологічній тематиці.

Використовуйте вбудовану функцію повідомлень

Тепер ви можете надсилати повідомлення у WhatsApp безпосередньо, не зберігаючи номер у контактах. Цей метод не вимагає сторонніх додатків або інструментів і доступний для Android та iPhone. Переконайтеся, що у вас встановлена остання версія додатка, щоб скористатися цією функцією.

Як відправити повідомлення у WhatsApp на Android:

  • Відкрийте WhatsApp і натисніть на значок повідомлення в правому нижньому кутку
  • Введіть повний номер у рядку пошуку (можна без коду країни)

Якщо номер має активний акаунт WhatsApp, з'явиться опція "Чат" - натисніть на неї, щоб відправити повідомлення без збереження контакту.

Як відправити повідомлення у WhatsApp на Android (фото: Technology Personalized)

Як відправити повідомлення у WhatsApp на iPhone:

  • Відкрийте WhatsApp на iPhone і натисніть на значок "+" у правому верхньому кутку екрана
  • Введіть номер у рядку пошуку. Якщо він зареєстрований у WhatsApp, з'явиться кнопка "Чат"
  • Натисніть "Чат" і надішліть повідомлення без збереження контакту

Як відправити повідомлення у WhatsApp на iPhone (фото: Technology Personalized)

Використовуйте функцію "Повідомлення собі"

Функція "Повідомлення собі" - зручний спосіб зберігати важливу інформацію, отриману в WhatsApp. Крім того, її можна використовувати для надсилання повідомлень без збереження номера в контактах.

Як відправити повідомлення через "Повідомлення собі":

  • Відкрийте WhatsApp на телефоні
  • Натисніть на значок створення нового повідомлення в правому нижньому кутку головного екрана
  • У розділі "Контакти в WhatsApp" виберіть "Повідомлення собі"
  • Введіть або вставте номер, якому хочете написати, і надішліть його собі в чат
  • У чаті номер відобразиться синім кольором. Натисніть на нього і виберіть "Чат з (номер телефону)"
  • Відкриється нове вікно чату з цим номером, де можна написати повідомлення без необхідності зберігати контакт

Цей спосіб не тільки зручний для надсилання повідомлень, а й дає змогу здійснювати голосові виклики без збереження номера в телефонній книзі.

Як відправити повідомлення через функцію "Повідомлення собі" (фото: Technology Personalized)

Використовуйте посилання для розмови у WhatsApp

Ви можете надсилати повідомлення без збереження номера, просто використовуючи спеціальне посилання. Навіть більше, ви можете редагувати це посилання, замінюючи номер на будь-кого, з ким хочете почати листування.

Як скористатися цією функцією:

  • Скопіюйте наступне посилання: https://wa.me/phone-number
  • Відкрийте Google Chrome на своєму смартфоні
  • Вставте посилання в адресний рядок, замінивши "phone-number" на потрібний номер разом із кодом країни
  • Наприклад, якщо номер 1234567890 і код країни +91, то посилання буде таким: https://wa.me/+911234567890
  • Натисніть Enter і дочекайтеся завантаження сторінки

Вас перенаправить на сайт WhatsApp. Натисніть кнопку "Продовжити в чаті", і відкриється чат із незбереженим контактом.

Використовуйте посилання для розмови (фото: Technology Personalized)

Використовуйте Truecaller для надсилання повідомлень у WhatsApp без збереження номера

Застосунок Truecaller для Android та iOS може не тільки фільтрувати спам-дзвінки та повідомлення, а й використовуватися для надсилання повідомлень у WhatsApp без збереження номера.

Як відправити повідомлення через Truecaller:

  • Відкрийте додаток і налаштуйте його
  • Скопіюйте номер, якому хочете написати, і вставте його в рядок пошуку Truecaller
  • Додаток покаже інформацію про номер. Відкрийте сторінку з деталями контакту
  • Внизу сторінки контакту з'явиться кнопка WhatsApp
  • Натисніть на неї - автоматично відкриється чат у WhatsApp, де можна одразу відправляти повідомлення без збереження номера

Цей спосіб зручний і швидкий, особливо якщо ви часто спілкуєтеся з новими контактами.

Використовуйте Google Assistant

На Android можна надсилати повідомлення у WhatsApp без збереження номера за допомогою Google Assistant.

Як це зробити:

  • Активуйте Google Assistant на своєму телефоні
  • Скажіть команду: "Відправити WhatsApp на (номер телефону)". Замість "номер телефону" назвіть номер, включно з кодом країни
  • Асистент попросить вас продиктувати або ввести текст повідомлення

Підтвердіть відправлення - і повідомлення буде відправлено без збереження контакту!

Як відправити повідомлення через Google Assistant (фото: Technology Personalized)

Використовуйте ярлик Siri для надсилання повідомлення

Користувачі iPhone можуть автоматизувати надсилання повідомлень за допомогою Siri Shortcuts. Це дає змогу надсилати повідомлення у WhatsApp без збереження номера.

Як налаштувати ярлик:

  • Відкрийте додаток "Команди" (Shortcuts) на iPhone
  • Натисніть кнопку "Додати команду" і виконайте пошук WhatsApp Unsaved Number
  • Також можна відразу відкрити посилання в браузері, щоб завантажити команду
  • Після переходу за посиланням натисніть "Додати команду". Новий ярлик з'явиться в розділі "Усі команди"
  • Натисніть на команду WhatsApp Unsaved Number, дайте необхідні дозволи
  • У вікні, що з'явилося, введіть номер телефону (з міжнародним кодом) і натисніть "Готово"
  • Відкриється чат із незбереженим контактом, і ви зможете відправити повідомлення безпосередньо

Цей метод зручний для швидкого спілкування, особливо якщо вам часто потрібно писати новим контактам.

Надсилання повідомлення через ім'я учасника в груповому чаті

Якщо вам потрібно відправити повідомлення людині з групи у WhatsApp, але ви не хочете зберігати її номер, можна скористатися простим способом.

  • Відкрийте WhatsApp і перейдіть у потрібну групу
  • Знайдіть повідомлення від людини, якій хочете написати
  • Натисніть на її ім'я користувача або номер телефону
  • З'явиться спливаюче вікно з різними опціями. Виберіть значок повідомлення (зазвичай перший у списку)
  • Відкриється нове вікно чату з цим контактом, і ви зможете почати спілкування

Альтернативний спосіб:

Ви також можете відкрити інформацію про групу, знайти потрібного учасника в списку, натиснути на його ім'я і почати чат.

Нагадаємо, що в Україні створили конкурента Telegram і WhatsApp, який працює навіть із поганим Інтернетом.

А ще у нас є матеріал про те, як швидко і легко сканувати документи у WhatsApp на телефоні.

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