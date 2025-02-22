Як у WhatsApp відправити повідомлення без додавання номера: 7 простих способів

Чи бувало у вас, що потрібно терміново написати у WhatsApp, але не хочеться зберігати номер у контактах? На щастя, додаток дає змогу надсилати повідомлення без додавання номера, і для цього є кілька зручних способів.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Technology Personalized, який спеціалізується на технологічній тематиці.
Тепер ви можете надсилати повідомлення у WhatsApp безпосередньо, не зберігаючи номер у контактах. Цей метод не вимагає сторонніх додатків або інструментів і доступний для Android та iPhone. Переконайтеся, що у вас встановлена остання версія додатка, щоб скористатися цією функцією.
Як відправити повідомлення у WhatsApp на Android:
Якщо номер має активний акаунт WhatsApp, з'явиться опція "Чат" - натисніть на неї, щоб відправити повідомлення без збереження контакту.
Як відправити повідомлення у WhatsApp на iPhone:
Функція "Повідомлення собі" - зручний спосіб зберігати важливу інформацію, отриману в WhatsApp. Крім того, її можна використовувати для надсилання повідомлень без збереження номера в контактах.
Як відправити повідомлення через "Повідомлення собі":
Цей спосіб не тільки зручний для надсилання повідомлень, а й дає змогу здійснювати голосові виклики без збереження номера в телефонній книзі.
Ви можете надсилати повідомлення без збереження номера, просто використовуючи спеціальне посилання. Навіть більше, ви можете редагувати це посилання, замінюючи номер на будь-кого, з ким хочете почати листування.
Як скористатися цією функцією:
Вас перенаправить на сайт WhatsApp. Натисніть кнопку "Продовжити в чаті", і відкриється чат із незбереженим контактом.
Застосунок Truecaller для Android та iOS може не тільки фільтрувати спам-дзвінки та повідомлення, а й використовуватися для надсилання повідомлень у WhatsApp без збереження номера.
Як відправити повідомлення через Truecaller:
Цей спосіб зручний і швидкий, особливо якщо ви часто спілкуєтеся з новими контактами.
На Android можна надсилати повідомлення у WhatsApp без збереження номера за допомогою Google Assistant.
Як це зробити:
Підтвердіть відправлення - і повідомлення буде відправлено без збереження контакту!
Користувачі iPhone можуть автоматизувати надсилання повідомлень за допомогою Siri Shortcuts. Це дає змогу надсилати повідомлення у WhatsApp без збереження номера.
Як налаштувати ярлик:
Цей метод зручний для швидкого спілкування, особливо якщо вам часто потрібно писати новим контактам.
Якщо вам потрібно відправити повідомлення людині з групи у WhatsApp, але ви не хочете зберігати її номер, можна скористатися простим способом.
Альтернативний спосіб:
Ви також можете відкрити інформацію про групу, знайти потрібного учасника в списку, натиснути на його ім'я і почати чат.
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